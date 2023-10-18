В России протестировали первый отечественный мусоровоз на электротяге

В России провели испытания первого отечественного электромусоровоза. В нем установлены два двигателя – электрический и бензиновый. На первом мусоровоз будет передвигаться в черте города, на втором – за городом.
В Челябинские провели успешные испытания первого отечественного мусоровоза, который двигается на электрической тяге. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, специалисты которого разработали машину.
Мусоровоз оснащен бензиновым и электрическим двигателями. На бензине машина будет передвигаться за городом, на электрической тяге – в черте города. Использование электродвигателя обеспечит бесшумность и экологичность техники, отметили в ЮУрГУ.
На данный момент мусоровоз проходит тестовые испытания на заводе-производителей. В случае выявления недоработок инженеры их
Фото на обложке: ЮУрГУ
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