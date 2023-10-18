Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России протестировали первый отечественный мусоровоз на электротяге

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России провели испытания первого отечественного электромусоровоза. В нем установлены два двигателя – электрический и бензиновый. На первом мусоровоз будет передвигаться в черте города, на втором – за городом.

В России протестировали первый отечественный мусоровоз на электротяге

В Челябинские провели успешные испытания первого отечественного мусоровоза, который двигается на электрической тяге. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского государственного университета, специалисты которого разработали машину.

Мусоровоз оснащен бензиновым и электрическим двигателями. На бензине машина будет передвигаться за городом, на электрической тяге – в черте города. Использование электродвигателя обеспечит бесшумность и экологичность техники, отметили в ЮУрГУ.

На данный момент мусоровоз проходит тестовые испытания на заводе-производителей. В случае выявления недоработок инженеры их

Фото на обложке: ЮУрГУ

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Заменить Confluence? Просто!
  2. 2 Стартует MUIV.LAB 2023: компании с импортозамещающими b2b-решениями смогут масштабироваться и получить инвестиции
  3. 3 Нужно провести бесшовный ребрендинг и сохранить отношение к компании? Вот как это сделать
  4. 4 Сколько можно не обновляться — и что произойдет, если бизнесу этого не делать?
  5. 5 Кафедра менеджмента инноваций НИУ ВШЭ проведет вебинар «Импортозамещение и интеллектуальная собственность»

ВОЗМОЖНОСТИ

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

LadiesFounders

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ