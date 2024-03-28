В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

В Китае стартовали продажи первого электромобиля производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi. Заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах.

Компания пока не раскрывает цену автомобиля. Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь говорил, что у SU7 мало конкурентов за 500 тыс. юаней (примерно 6,5 млн рублей).

SU7 оснастили ОС Xiaomi HyperOS. Автомобиль имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Седан будет выпускаться в двух версиях: одна с запасом хода до 668 км на одной зарядке, а другая — до 800 км

Впервые Xiaomi сообщила о планах выпускать электромобили еще в 2021 году. Однако китайские власти ограничивают производство машин новыми участниками рынка. Для реализации проекта Xiaomi сотрудничает с госкомпанией Beijing Automotive Group Co.

Фото на обложке: Xiaomi / соцсети