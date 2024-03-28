Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В Китае стартовали продажи первого электромобиля производителя смартфонов и бытовой техники Xiaomi. Заказы на седан SU7 будут приниматься в 59 магазинах в 29 городах.

В Китае стартовали продажи первого электромобиля Xiaomi
Присоединиться

Компания пока не раскрывает цену автомобиля. Ранее глава Xiaomi Лэй Цзюнь говорил, что у SU7 мало конкурентов за 500 тыс. юаней (примерно 6,5 млн рублей).

SU7 оснастили ОС Xiaomi HyperOS. Автомобиль имеет высокую степень интеграции со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Седан будет выпускаться в двух версиях: одна с запасом хода до 668 км на одной зарядке, а другая — до 800 км

Впервые Xiaomi сообщила о планах выпускать электромобили еще в 2021 году. Однако китайские власти ограничивают производство машин новыми участниками рынка. Для реализации проекта Xiaomi сотрудничает с госкомпанией Beijing Automotive Group Co.

Фото на обложке: Xiaomi / соцсети

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Лучшие китайские смартфоны на 2024 год
  2. 2 4 главных тренда на digital-рынке Китая: репортаж с острова Хайнань
  3. 3 Разработчик электромобилей Canoo купил производственные активы Arrival
  4. 4 «Яндекс Go», Whoosh, «Юрент» обновили электросамокаты и правила их использования к началу нового сезона
  5. 5 Китайские автомобили. Как будет работать параллельный импорт после 1 апреля 2024 года?

ВОЗМОЖНОСТИ

29 марта 2024

Burning Heroes AI for Humanity

31 марта 2024

Directum Awards

31 марта 2024

Конкурс для аналитиков по опционам на Московской бирже

Все ВОЗМОЖНОСТИ