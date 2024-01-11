Продажи электромобилей в мире выросли на треть по итогам 2023 года

Мировые продажи электромобилей выросли на треть по итогам 2023 года. Всего было продано 13,6 млн электрокаров. На Россию пришлось 14,9 тыс. проданных экземпляров – почти в три раза больше, чем в 2022 году.

По итогам 2023 года в мире было продано 13,6 млн электромобилей, что на 31% больше, чем в 2022 году. Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Rho Motion.

За год было продано 9,5 млн электрокаров и 4,1 млн гибридных автомобилей. При этом пик продаж пришелся на декабрь 2023 года – было реализовано 1,5 млн экземпляров, что стало рекордным показателем за месяц.

В 2022 году глобальный рост продаж электромобилей составил 60%, а в 2024 году составит до 30%, прогнозируют аналитики.

В России в 2023 году было продано почти 14,9 тыс электромобилей – это на 290% больше, чем в 2022 году.

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