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Россияне не готовы покупать электрокар только из-за скидки в 25%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Более половины россиян (62%) не готовы покупать электрокары только из-за скидки в размере 25%. Треть из них заявила, что им для этого нужно развитие соответствующей инфраструктуры.

Россияне не готовы покупать электрокар только из-за скидки в 25%

В исследовании «Росгосстраха» участвовали две тыс. респондентов от 18 лет из городов с населением от 500 тыс., сообщил ТАСС.

Каждый пятый респондент (19%) согласен, что скидка поможет стимулировать спрос на электрокары российского производства. При этом 62% участников опроса считают, что одной только скидки для роста популярности электрокаров недостаточно.

Еще половина опрошенных готова купить электрокар российской сборки при условии его высокого качества, а треть — с учетом активного развития инфраструктуры электротранспорта в стране.

В оценке идеальной цены электромобиля респонденты существенно разошлись: 39% опрошенных устроит стоимость менее 1 млн рублей, при этом треть (32%) готова купить новый электрокар по цене от 5 до 10 млн рублей. 

Каждый пятый (19%) предпочел бы заплатить от 1 млн до 2 млн рублей и только 10% — от 2 млн до 5 млн рублей.

Минпромторг ранее подготовил проект постановления о скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. Скидку, максимальный размер которой — 625 тыс. рублей, можно будет получить с 2022 года. При этом электрокар должен быть произведен в России.

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Фото: megaflopp / Shutterstock

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