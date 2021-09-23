Россияне не готовы покупать электрокар только из-за скидки в 25%

Более половины россиян (62%) не готовы покупать электрокары только из-за скидки в размере 25%. Треть из них заявила, что им для этого нужно развитие соответствующей инфраструктуры.

В исследовании «Росгосстраха» участвовали две тыс. респондентов от 18 лет из городов с населением от 500 тыс., сообщил ТАСС.

Каждый пятый респондент (19%) согласен, что скидка поможет стимулировать спрос на электрокары российского производства. При этом 62% участников опроса считают, что одной только скидки для роста популярности электрокаров недостаточно.

Еще половина опрошенных готова купить электрокар российской сборки при условии его высокого качества, а треть — с учетом активного развития инфраструктуры электротранспорта в стране.

В оценке идеальной цены электромобиля респонденты существенно разошлись: 39% опрошенных устроит стоимость менее 1 млн рублей, при этом треть (32%) готова купить новый электрокар по цене от 5 до 10 млн рублей.

Каждый пятый (19%) предпочел бы заплатить от 1 млн до 2 млн рублей и только 10% — от 2 млн до 5 млн рублей.

Минпромторг ранее подготовил проект постановления о скидке на покупку электромобилей по программе льготного автокредитования и лизинга. Скидку, максимальный размер которой — 625 тыс. рублей, можно будет получить с 2022 года. При этом электрокар должен быть произведен в России.