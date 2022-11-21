Продажи новых электромобилей в России выросли на 34% в 2022 году

Продажи новых электромобилей в России выросли в 2022 году. За 10 месяцев текущего года в стране было куплено 2090 электромобилей, что на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Лидером рынка в России является Tesla.
В период с января по октябрь 2022 года рынок новых электромобилей в России вырос на 34% год к году. Об этом сообщает «Автостат».
За 10 месяцев текущего года в России было куплено 2090 новых электромобилей. Лидирующую позицию занимает Tesla с долей на рынке в 39% за отчетный период. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y – ее доля составила 17,5%. В 2021 году лидером по продажам электромобилей в России стал Porsche Taycan с долей в 33%.
Наибольшего роста рынок электромобилей в России достиг в период с января по март 2022 года – продажи росли в 2-4 раза. Эксперты связывают это с отменой нулевых пошлин на ввоз электромобилей в стране – импортеры завезли большие партии, и, соответственно, больше их продавали.
В сентябре рынок новых электромобилей вырос на 30%, в октябре – на 59%. Специалисты объясняют значительный рост рынка следствием легализации схемы параллельного импорта, под который попадают электромобили.
Фото на обложке: Oleksii Humeniuk /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
- 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
- 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
- 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
- 5 Извлечь максимум пользы при минимальном бюджете при продвижении в Telegram: как это сделать
ВОЗМОЖНОСТИ
21 ноября 2022
22 ноября 2022
25 ноября 2022