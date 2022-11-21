Продажи новых электромобилей в России выросли на 34% в 2022 году

Продажи новых электромобилей в России выросли в 2022 году. За 10 месяцев текущего года в стране было куплено 2090 электромобилей, что на 34% больше, чем за тот же период прошлого года. Лидером рынка в России является Tesla.

В период с января по октябрь 2022 года рынок новых электромобилей в России вырос на 34% год к году. Об этом сообщает «Автостат».

За 10 месяцев текущего года в России было куплено 2090 новых электромобилей. Лидирующую позицию занимает Tesla с долей на рынке в 39% за отчетный период. Самой популярной моделью стала Tesla Model Y – ее доля составила 17,5%. В 2021 году лидером по продажам электромобилей в России стал Porsche Taycan с долей в 33%.

Наибольшего роста рынок электромобилей в России достиг в период с января по март 2022 года – продажи росли в 2-4 раза. Эксперты связывают это с отменой нулевых пошлин на ввоз электромобилей в стране – импортеры завезли большие партии, и, соответственно, больше их продавали.

В сентябре рынок новых электромобилей вырос на 30%, в октябре – на 59%. Специалисты объясняют значительный рост рынка следствием легализации схемы параллельного импорта, под который попадают электромобили.

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