Девелоперов могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей на этапе строительства домов

Девелоперов могут обязать устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов на этапе их строительства. Такую идею прорабатывает Минстрой – также в ведомстве рассматривают возможность разрешить ставить станции без согласия собственников жилья.

Минстрой рассматривает возможность разрешить устанавливать зарядные станции для электромобилей возле жилых домов без согласия собственников жилья. Об этом пишут «Известия».

Сейчас установить зарядку для электромобилей во дворе жилого дома можно только по решению общего собрания собственников жилья.

Также в Минстрое обсуждают возможность обязать девелоперов устанавливать зарядные станции возле жилых домов еще на этапе их строительства.

На данный момент прорабатываются технические и юридические нормы для возможности установки зарядок, рассказала руководитель комиссии общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова – кто именно сможет пользоваться станциями, каким образом будет оплачиваться электроэнергия и другие вопросы.

Фото на обложке: Irina Borsuchenko / Shutterstock