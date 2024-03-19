Первый российский электрогрузомобиль начали тестировать в аэропорту «Пулково»

Первый российский электрогрузомобиль начали тестировать в аэропорту «Пулково». Машину используют для перевозки мелкого наземного оборудования, испытания продлятся один месяц.

EVM PRO начала тестировать в аэропорту «Пулково» в Петербурге первый российский электрогрузомобиль. Об этом рассказали в пресс-службе компании-производителя.

Машина создана на базе шасси «УАЗ Профи», ее грузоподъемность составляет 1 тонну. Грузовик развивает максимальную скорость до 120 км/ч при дальности хода на одном заряде аккумулятора до 300 км. Ресурс батареи позволяет пройти 750 тыс. км.

«Плюсами перехода на электрический транспорт являются его экологичность и экономичность. В частности, затраты на обслуживание такой машины почти в 2 раза ниже», – отметил директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные ворота северной столицы» Павел Кушниренко.

По словам главы ООО «ЭМ Рус» Ильи Рашкина, 67% комплектующих грузовика, в том числе двигатель, бортовая электроника и программное обеспечение, являются российской разработкой.

Фото: EVM PRO