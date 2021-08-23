Правительство планирует обязать производителей и импортеров маркировать электронику

Минпромторг планирует ввести обязательную маркировку электронно-компонентной базы (ЭКБ) и комплектующих для ее производителей и импортеров. Затем власти, как предполагается, введут утилизационный сбор для отдельных видов продукции.

До конца года планируется определить номенклатуру базы и протестировать работу информсистемы контроля оборота радиоэлектронной продукции. Оператором которой будет «Центр развития перспективных технологий» (ЦРПТ), сообщили источники «Коммерсанту».

Проект по маркировке микроэлектроники запланирован на следующий год, его итоги подведут в первом квартале 2023 года.

В ЦРПТ сообщили изданию, что «поддерживают любые инициативы правительства, направленные на снижение уровня нелегального оборота». В Минпромторге отказались от комментариев.

Эксперты и участники рынка считают, что необходимо внедрять маркировку не ЭКБ, а конечных продуктов, например, компьютеров, серверов, планшетов и т. д.

Если же правительство обяжет маркировать все электронные компоненты, то цена устройств может возрасти, опасаются они.

«Также есть риски задержки поставок компонентов из Китая и Тайваня, которые и так растянуты во времени», — полагает гендиректор «Норси-Транс» Сергей Овчинников.

Есть два способа провести маркировку: на заводе поставщика, «на что не согласится ни одна компания», или на таможне.

«Таким образом, каждому придется развернуть оборудование для маркировки, вскрывать ввезенные ящики. Мы столкнемся с такими же вопросами, как и в начале маркировки лекарств», — сообщил он.

Предполагается, что система повысит собираемость налогов, снизит коррупционные риски и риски контрафакта, признают в Ассоциации разработчиков и производителей электроники. Но, подчеркивают там, если требование распространят на всю номенклатуру устройств, которая исчисляется сотнями тысяч, это грозит производственными проблемами.

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