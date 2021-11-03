В России начнут выдавать электронный ИНН

В России бумажный ИНН заменят на электронный. Документ можно будет получить в «Госуслугах». Важным обстоятельством такого нововведения, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, является то, что людям в условиях распространения коронавируса не нужно будет лично приходить в налоговую для получения номера.

О введении практики получения электронного индивидуального номера налогоплательщика (ИНН) сообщил премьер-министра Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, предъявление номера в электронном виде позволить сократить бюрократию при получении различных справок и документов. Также важным аспектом является то, что в условиях распространения коронавирусной инфекции людям не нужно будет лично приходить в налоговую инспекцию для получения бумажного ИНН.

Встать на учет в налоговом органе, а также получить ИНН россияне смогут на портале «Госуслуг».

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!