В России могут ввести обязательную госрегистрацию электросамокатов

В России могут ввести обязательную государственную регистрацию электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). Предполагается, что будет создан единый госреестр средств для передвижения, а регистрировать их обяжут физлиц, юрлиц, ИП.

Представители Госдумы, Минтранса, Минпромторга и бизнеса обсуждают законопроект о создании в России государственного реестра электросамокатов и других СИМ. Об этом пишет ТАСС.

Предполагается, что в реестр будут вноситься все СИМ за исключением тех, которые соответствуют понятию «товар». Владельцам СИМ дадут на регистрацию средства 10 дней после его приобретения. Поставить СИМ на учет можно будет на «Госуслугах».

Каждому СИМ будет присвоен учетный номер, что позволит следить за соблюдением ПДД со стороны их владельцев, отметили авторы законопроекта. В случае принятия законопроекта его нормы вступят в силу 1 марта 2025 года.

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