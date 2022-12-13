Росстандарт утверждением ГОСТа ограничил скорость электросамокатов до 25 км/ч

Росстандарт утверждением ГОСТа ограничил скорость электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности до 25 км/ч. Новые требования направлены на повышение безопасности движения.
Об утверждении государственного стандарта Р 70514–2022, касающегося обращения со средствами индивидуальной мобильности, сообщил Минпромторг. По словам заместителя главы ведомства Альберта Каримова, требования направлены на повышение безопасности граждан.
Стандартом, который вступит в силу в феврале 2023 года, вводится максимальная допустимая скорость для электросамокатов, гироскутеров, моноколес и других средств индивидуальной мобильности в 25 км/ч. Также требования предусматривают наличие возможности определения геолокации транспортного средства.
В соответствии с требованиями средства индивидуальной мобильности и аккумуляторы к ним должны быть защищены от вероятности возгорания и механического повреждения при неправильном использовании.
Обновленные правила дорожного движения также ограничивают массу оснащенных двигателем средств индивидуальной мобильности до 35 кг, требование вступит в силу в марте 2023 года.
Фото на обложке: Galina-Photo /
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