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Электрический BMW iX3 получил первое обновление

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Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Электрический кроссовер iX3 мир увидел всего год назад, но компания уже подготовила первое обновление автомобиля.

Электрический BMW iX3 получил первое обновление

Спереди у iX3 теперь будет зауженная оптика, более «агрессивный» бампер с другими воздухозаборниками и увеличенная решетка радиатора. Сзади изменения также коснулись бампера и фонарей. Опциональные светло-голубые акценты, отличающие электрокар от топливных BMW, остались, но сменили расположение.

В салоне машины установили 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, сенсорный дисплей с такой же диагональю и обновленную мультимедийную систему. Также в iX3 изменили центральную консоль и селектор переключения передач. Кроме этого, автомобиль получил новые спортивные кресла.

Силовую установку обновление не затронуло: iX3 по-прежнему оснащается 286-сильным электромотором (400 Нм), установленным на задней оси, и литий-ионной батареей емкостью 80 киловатт-часов, которую можно пополнить от 10% до 80% за 32 минуты с помощью 150-киловаттного терминала с постоянным током. Запас хода по циклу WLTP – до 460 километров.

Новинку представят в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене.

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Фото:  Пресс-служба BMW

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