Электрический BMW iX3 получил первое обновление

Электрический кроссовер iX3 мир увидел всего год назад, но компания уже подготовила первое обновление автомобиля.

Спереди у iX3 теперь будет зауженная оптика, более «агрессивный» бампер с другими воздухозаборниками и увеличенная решетка радиатора. Сзади изменения также коснулись бампера и фонарей. Опциональные светло-голубые акценты, отличающие электрокар от топливных BMW, остались, но сменили расположение.

В салоне машины установили 12,3-дюймовую цифровую приборную панель, сенсорный дисплей с такой же диагональю и обновленную мультимедийную систему. Также в iX3 изменили центральную консоль и селектор переключения передач. Кроме этого, автомобиль получил новые спортивные кресла.

Силовую установку обновление не затронуло: iX3 по-прежнему оснащается 286-сильным электромотором (400 Нм), установленным на задней оси, и литий-ионной батареей емкостью 80 киловатт-часов, которую можно пополнить от 10% до 80% за 32 минуты с помощью 150-киловаттного терминала с постоянным током. Запас хода по циклу WLTP – до 460 километров.

Новинку представят в сентябре 2021 года на автосалоне в Мюнхене.

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Фото: Пресс-служба BMW