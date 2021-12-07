Электрический MINI Cooper появится в России в 2022 году: объявлены цены и комплектации

Электрокар MINI Cooper SE начнет продаваться в автосалонах России весной 2022 года. Производство новинки для нашего рынка начнется в марте, стартовая цена модели — от 3,6 млн рублей. Правда, автопроизводитель отмечает, что итоговая стоимость может измениться при увеличении ввозных пошлин на электромобили.
В Россию будут поставлять версию со 184-сильным электромотором и тяговой батареей емкостью 32,6 кВт⋅ч. Новинку предложат в двух комплектациях: базовой Classic и топовой Electric, последняя стоит на 250 тыс. рублей дороже.
Сooper SE — первый в истории марки серийный электромобиль
В список стандартного оснащения войдут светодиодная оптика, цифровая панель приборов диагональю 5,5 дюйма, 8,8-дюймовый экран мультимедийной системы, динамический круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка и складные наружные зеркала с автозатемнением.
Салон новинки выполнен в фирменном стиле, все так же остается ощущение, что ты за штурвалом самолета
В более дорогую комплектацию Electric за 3,85 млн рублей входят ассистент парковки, камера заднего вида, подсветка салона, подогрев руля и 17-дюймовые двухцветные диски.
Напомним, что Cooper SE дебютировал в 2019 году. Первую «сотню» электрический хэтчбек разменивает за 7,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Заявленный пробег на одном заряде батареи — 235-270 км.
Электрокар поддерживает зарядку с разъемами Type 2 и CCS Combo 2
Пошлина на электрокары с 2022 года может составить 15% от таможенной стоимости машины. Также ранее сообщалось, что российское правительство рассматривает возможность девятикратного увеличения утилизационного сбора на электромобили, что неизбежно приведет к подорожанию электрокаров.
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Фото: MINI
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