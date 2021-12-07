Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Электрический MINI Cooper появится в России в 2022 году: объявлены цены и комплектации

Новости
Алёна Августинка
Алёна Августинка

Редактор направления «Авто»

Алёна Августинка

Электрокар MINI Cooper SE начнет продаваться в автосалонах России весной 2022 года. Производство новинки для нашего рынка начнется в марте, стартовая цена модели — от 3,6 млн рублей. Правда, автопроизводитель отмечает, что итоговая стоимость может измениться при увеличении ввозных пошлин на электромобили.

Электрический MINI Cooper появится в России в 2022 году: объявлены цены и комплектации

В Россию будут поставлять версию со 184-сильным электромотором и тяговой батареей емкостью 32,6 кВт⋅ч. Новинку предложат в двух комплектациях: базовой Classic и топовой Electric, последняя стоит на 250 тыс. рублей дороже.

 

Сooper SE — первый в истории марки серийный электромобиль

Сooper SE — первый в истории марки серийный электромобиль

 

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

В список стандартного оснащения войдут светодиодная оптика, цифровая панель приборов диагональю 5,5 дюйма, 8,8-дюймовый экран мультимедийной системы, динамический круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, беспроводная зарядка и складные наружные зеркала с автозатемнением.

 

Салон новинки MINI Cooper

Салон новинки выполнен в фирменном стиле, все так же остается ощущение, что ты за штурвалом самолета

 

В более дорогую комплектацию Electric за 3,85 млн рублей входят ассистент парковки, камера заднего вида, подсветка салона, подогрев руля и 17-дюймовые двухцветные диски.

Напомним, что Cooper SE дебютировал в 2019 году. Первую «сотню» электрический хэтчбек разменивает за 7,3 с, максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Заявленный пробег на одном заряде батареи — 235-270 км.

 

Электрокар поддерживает зарядку с разъемами Type 2 и CCS Combo 2

Электрокар поддерживает зарядку с разъемами Type 2 и CCS Combo 2

 

Пошлина на электрокары с 2022 года может составить 15% от таможенной стоимости машины. Также ранее сообщалось, что российское правительство рассматривает возможность девятикратного увеличения утилизационного сбора на электромобили, что неизбежно приведет к подорожанию электрокаров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий! 

Фото: MINI

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Проверка истории автомобилей BMW и отслеживание цепочек поставок для АЭС: блокчейн-дайджест
  2. 2 Американский регулятор начал расследование против Tesla по жалобе акционеров
  3. 3 Продажи автомобилей в России рухнули на 20%
  4. 4 У Renault появится новая модель — кроссовер Austral с возможностью эко-вождения
  5. 5 Норвегия стремится к отказу от покупок автомобилей с ДВС
Anytimeprime
Автомобиль по подписке: быстро, просто!
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

07 декабря 2021

Хакатон по медицинскому ИИ 2021

07 декабря 2021

Чемпионат по анализу данных Sibur Challenge 2021

09 декабря 2021

12|21

Все ВОЗМОЖНОСТИ