Электросамокаты оснастят QR-кодами и внесут в единый реестр для контроля

На рабочей группе Минтранса РФ, Минпромторга РФ, депутатов Госдумы и представителей бизнеса по законодательному регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в основном речь об электросамокатах — обсудили новый законопроект, который предполагает создание единого госреестра СИМ, а также оснащение их QR-кодами с информацией для идентификации. Обе меры — для контроля передвижения СИМ и соблюдения ими норм ПДД.
Документ, с которым ознакомился ТАСС, сделает обязательной постановку на государственный учет СИМ физлиц (включая ИП) и компаний. Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года.
Для постановки на учет владельцы СИМ (не подпадающих по понятие «товар») должны будут в течение 10 дней после покупки предоставить оператору реестра учетный номер/ID СИМ, год выпуска, марку, модель и массу, дату внесения в реестр, сведения о владельце (паспорт, СНИЛС, адрес и др.).
Для юрлиц и ИП к списку добавятся ИНН, ЕГРЮЛ или СНИЛС, адрес. Подать данные можно будет дистанционно через «Госуслуги». После чего у СИМ появится учетный номер в системе.
Отслеживать перемещения СИМ планируется посредством наклейку с QR-кодом и средствами радиочастотной идентификации (чипами). Размещать наклейки владельцы будут сами.
«Учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрих-кода (QR-код), который наносится на наклейку (стикер) и формируется в автоматическом режиме при постановке на учет или при внесении изменений в данные о СИМ в реестр, которые сопровождаются присвоением СИМ нового учетного номера взамен ранее присвоенного», — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.
При этом отслеживать информацию можно будет только после того, как владелец сам через приложение авторизуется в единой информационной систем, отслеживающей движения СИМ. Ее тоже еще только предстоит создать.
Планируется сделать допуск к управлению СИМ невозможным (противозаконным) без авторизации в будущих учетной и отслеживающей движение системах.
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Первые беспилотные трамваи запустят в Москве летом 2024 года
- 2 Tesla инвестирует $3 млрд в запуск производства в Индии — Financial Times
- 3 Транспорт будущего. Куда движутся водоробусы, аэротакси и летающие поезда
- 4 DeepTech в транспортной отрасли: кто инвестирует в наукоемкие стартапы
- 5 Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году
ВОЗМОЖНОСТИ
08 апреля 2024
08 апреля 2024
08 апреля 2024