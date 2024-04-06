Электросамокаты оснастят QR-кодами и внесут в единый реестр для контроля

На рабочей группе Минтранса РФ, Минпромторга РФ, депутатов Госдумы и представителей бизнеса по законодательному регулированию средств индивидуальной мобильности (СИМ) — в основном речь об электросамокатах — обсудили новый законопроект, который предполагает создание единого госреестра СИМ, а также оснащение их QR-кодами с информацией для идентификации. Обе меры — для контроля передвижения СИМ и соблюдения ими норм ПДД.

Документ, с которым ознакомился ТАСС, сделает обязательной постановку на государственный учет СИМ физлиц (включая ИП) и компаний. Если законопроект примут, то он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Для постановки на учет владельцы СИМ (не подпадающих по понятие «товар») должны будут в течение 10 дней после покупки предоставить оператору реестра учетный номер/ID СИМ, год выпуска, марку, модель и массу, дату внесения в реестр, сведения о владельце (паспорт, СНИЛС, адрес и др.).

Для юрлиц и ИП к списку добавятся ИНН, ЕГРЮЛ или СНИЛС, адрес. Подать данные можно будет дистанционно через «Госуслуги». После чего у СИМ появится учетный номер в системе.

Отслеживать перемещения СИМ планируется посредством наклейку с QR-кодом и средствами радиочастотной идентификации (чипами). Размещать наклейки владельцы будут сами.

«Учетный номер предлагается выдавать в виде двумерного штрих-кода (QR-код), который наносится на наклейку (стикер) и формируется в автоматическом режиме при постановке на учет или при внесении изменений в данные о СИМ в реестр, которые сопровождаются присвоением СИМ нового учетного номера взамен ранее присвоенного», — цитирует агентство пояснительную записку к законопроекту.

При этом отслеживать информацию можно будет только после того, как владелец сам через приложение авторизуется в единой информационной систем, отслеживающей движения СИМ. Ее тоже еще только предстоит создать.

Планируется сделать допуск к управлению СИМ невозможным (противозаконным) без авторизации в будущих учетной и отслеживающей движение системах.

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