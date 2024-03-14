Крупнейший производитель микроэлектроники «Элемент» планирует выйти на IPO к концу 2024 года

Российский производитель микроэлектроники «Элемент» намерен до конца 2024 года выйти на IPO. Компания рассчитывает привлечь 10-15 млрд рублей на развитие крупной инвестпрограммы, пишут «Ведомости».

Финансовые показатели «Элемент» не публиковал с 2020 года. Тогда выручка компании по РСБУ составляла 5,7 млрд рублей, а чистая прибыль – 257 млн рублей.

Если ожидания компании оправдаются, то выход «Элемента» на биржу может стать самым крупным для технологического сектора России за последние несколько лет, отмечает издание.

«Элемент» появился в 2019 году на базе активов АФК «Система» и «Ростеха» (доли не раскрываются). Компания объединяет около 20 производителей и разработчиков микроэлектроники, среди которых и завод «Микрон». По собственным данным, единственный в РФ производитель полного цикла широкой линейки RFID меток для массовых товарных групп.

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