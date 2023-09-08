Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом»

Сервис по доставке продуктовых наборов еды с рецептами приготовления блюд Elementaree решил выкупить бизнес своего конкурента «Вкус на дом». Сумма сделки не раскрывается.

После покупки компании перейдет клиентская база «Вкус на дом», а также обязательство продолжать обеспечивать клиентов сервиса наборами, пишет «Коммерсантъ».

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить примерно 10–15 млн рублей из расчета 3 тыс. рублей за каждого клиента «Вкус на дом», число которых составляет около 5 тыс. человек.

Основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин не исключает, что сделка могла быть и безденежной, учитывая небольшую клиентскую базу компании.

По прогнозам «Infoline-Аналитики», общая выручка сервисов доставки продуктовых наборов может сократиться до 15,5 млрд рублей. Это произойдет, в частности, из-за запуска бюджетных линеек игроками.

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