Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом»

Сервис по доставке продуктовых наборов еды с рецептами приготовления блюд Elementaree решил выкупить бизнес своего конкурента «Вкус на дом». Сумма сделки не раскрывается.
После покупки компании перейдет клиентская база «Вкус на дом», а также обязательство продолжать обеспечивать клиентов сервиса наборами, пишет «Коммерсантъ».
По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить примерно 10–15 млн рублей из расчета 3 тыс. рублей за каждого клиента «Вкус на дом», число которых составляет около 5 тыс. человек.
Основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин не исключает, что сделка могла быть и безденежной, учитывая небольшую клиентскую базу компании.
По прогнозам «Infoline-Аналитики», общая выручка сервисов доставки продуктовых наборов может сократиться до 15,5 млрд рублей. Это произойдет, в частности, из-за запуска бюджетных линеек игроками.
Фото на обложке: SFIO CRACHO /
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