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Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом»

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис по доставке продуктовых наборов еды с рецептами приготовления блюд Elementaree решил выкупить бизнес своего конкурента «Вкус на дом». Сумма сделки не раскрывается.

Сервис Elementaree выкупает бизнес своего конкурента «Вкус на дом»

После покупки компании перейдет клиентская база «Вкус на дом», а также обязательство продолжать обеспечивать клиентов сервиса наборами, пишет «Коммерсантъ».

По оценке гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, сумма сделки могла составить примерно 10–15 млн рублей из расчета 3 тыс. рублей за каждого клиента «Вкус на дом», число которых составляет около 5 тыс. человек.

Основатель «Шефмаркета» Сергей Ашин не исключает, что сделка могла быть и безденежной, учитывая небольшую клиентскую базу компании.

По прогнозам «Infoline-Аналитики», общая выручка сервисов доставки продуктовых наборов может сократиться до 15,5 млрд рублей. Это произойдет, в частности, из-за запуска бюджетных линеек игроками.

Фото на обложке: SFIO CRACHO / Shutterstock

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