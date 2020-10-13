Сервис доставки продуктовых наборов Elementaree вышел в регионы

Сервис доставки наборов продуктов с рецептами Elementaree начал работу в Нижнем Новгороде. До этого он был доступен только в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Москве. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Elementaree.

Сервис запустился в Нижнем Новгороде в партнерстве с «Самокатом», который занимается экспресс-доставкой продуктов питания.

«Самокат» доставляет наборы продуктов с рецептами клиентам Elementaree с центральной кухни в Москве. Срок выполнения заказа — не более суток, говорят в компании.

Клиентам в Нижнем Новгороде доступны те же самые наборы продуктов, что и московским и питерским пользователям.

Elementaree на основе опыта с «Самокатом» собирала обратную связь. Команда проекта поняла, что большим спросом пользуются ресторанные блюда. Само меню к запуску в Нижнем Новгороде было обновлено.

Полученный опыт поможет Elementaree масштабироваться.

«Мы хорошо знакомы с потребителями из Москвы и Санкт-Петербурга, постоянно собираем от них обратную связь и на основе этих данных можем предугадывать их ожидания от сервиса и пожелания по еде. Нижний Новгород — новый опыт. Мы начали в нем работу с нового меню», — рассказала гендиректор Elementaree Ольга Зиновьева.

Elementaree и «Самокат» стали партнерами весной этого года. Первый договор о доставке наборов продуктов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области был подписан в апреле. Летом компании начали работать вместе на московском рынке.

По собственным данным, сегодня в двух столицах каждую неделю отгружается больше 100 тысяч заказов. Что касается Нижнего Новгорода, то Elementaree планирует в течение года сделать постоянными клиентами сервиса не меньше 50 тысяч семей.

В скором времени стороны запустят доставку наборов продуктов в Казани.

Фото предоставлено пресс-службой Elementaree