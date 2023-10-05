Genotek запустил за рубежом аналог своего сервиса — он называется Eligens и недоступен из России

За рубежом появился аналог Genotek — компания Eligens. В профиле на LinkedIn основателя «Генотек» Валерия Ильинского сообщается, что с января 2023 года он также является гендиректором и основателем Eligens, обратил внимание RB.RU.

Genotek предагает услуги комплексного ДНК-теста. На сайте Eligens также сообщается, что компания предлагает ДНК-тестирование с доставкой по всему миру. Логотипы Genotek и Eligens схожи между собой.

На сайте Eligens можно выбрать русский язык, но при этом зайти на него из России без VPN не получилось. При попытке попасть на ресурс всплывает следующее сообщение: «К сожалению, eligens.io недоступен из вашей страны».

Из описания на сайте Eligens следует, что руководят новой компанией основатель Genotek и Eligens Europe (Латвия) Валерий Ильинский, руководитель офиса Eligens Asia (Армения) Артем Елмуратов, руководитель офиса Eligens LatAm (Бразилия) Диего де Азеведо Коуто.

Офисы компании располагаются в Латвии, Китае, Бразилии и Армении.

Ильинский в ответ на запрос RB.RU сообщил, что не готов давать комментарии по теме. Елмуратов также не ответил на сообщение редакции.

Genotek — российская компания, оказывающая услуги анализа человеческого генома. Основана в 2010 году выпускниками механико-математического и биологического факультетов МГУ Валерием Ильинским, Артемом Елмуратовым и Кириллом Петренко. В конце 2020 года Genotek привлек $4 млн, ведущим инвестором раунда стал «Яндекс».

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