Языковая онлайн-школа ELK Academy запустила курсы подготовки к набору в YCombinator

Языковая онлайн-школа ELK Academy запустила ELK Challenge — курсы подготовки к набору в бизнес-инкубатор YCombinator. Об этом Rusbase рассказали представители проекта.

YCombinator — один из самых известных бизнес-инкубаторов, который называют «инкубатором единорогов». Среди его выпускников — Airbnb, Reddit, Dropbox.

23 сентября инкубатор заканчивает прием заявок на зимний батч 2021 года. ELK Challenge планирует подготовить основателей стартапов к подаче заявки и повысить их шансы попасть в YCombinator.

Чему научатся участники ELK Challenge:

правильно заполнять анкету для YCombinator и отвечать на вопросы;

снимать минутную видеопрезентацию по стандартам YCombinator;

формулировать питч;

понимать американскую бизнес-культуру и менталитет;

общаться с западными инвесторами и рассказывать о себе.

Кроме того, участники курса будут практиковать бизнес-английский, необходимый для переговоров с зарубежными инвесторами и акселераторами.

ELK Challenge длится 21 день. Размер группы — до 15 человек. Обучение проходит в Telegram-чате, где участники общаются и получают задания от модератора и приглашенных учителей.

Выполнять задания можно в удобное время, но у каждого есть дедлайн. За правильное и своевременное выполнение заданий участники получают подарки: индивидуальные занятия, менторские сессии, учебные материалы.

Среди менторов ELK Challenge — основатель издательского дома Look At Media Василий Эсманов, консультант по коммуникациям Настя Попова, частный инвестор и вице-президент «Банка Санкт-Петербург» Михаил Гаврилов, создатель школы стендапа Игорь Меерсон, основатель ELK Academy Федор Соколов.

Стоимость курса зависит от формата:

без индивидуальной проверки заданий, с общей обратной связью в чате — $190;

с индивидуальной проверкой менторами всех заданий участника и его анкеты для YCombinator —$690;

с проверкой всех заданий и анкеты для YCombinator, а также четырьмя индивидуальными стратегическими сессиями с менторами — $1690.

Основатели ELK Challenge планируют набрать две-три группы, участники первой получат скидку в размере 20%. Набор в первую группу открыт, записаться на курс можно на сайте проекта.

Фото: Peshkova / Shutterstock