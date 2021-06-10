Хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8 станет художница Эллен Шейдлин

Эллен Шейдлин впервые выступит с лекцией в Москве на фестивале G8 2021, который пройдет в Москве 9-10 сентября в культурном центре ЗИЛ.
Также на G8 выступят с релизами новых проектов более 100 представителей из различных креативных индустрий: музыки, кино, дизайна, рекламы, медиа-арта, современного искусства и др.
Эллен Шейдлин — концептуальная художница из Санкт-Петербурга, создающая сюрреалистичные, гротескные видео и фото на основе собственных идей. Она стала идеологом нового направления в искусстве — сюрвиртуализма. Сегодня в инстаграме Эллен 4,6 млн подписчиков, а в YouTube – больше двух миллионов, она создает работы для таких брендов, как Nike, Estee Lauder, Moncler, Bacardi, BMW и других.
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На G8 Эллен выступит с лекцией-манифестом. За пять лет фестиваль получил поддержку крупнейших российских СМИ и узнаваемость в международном креативном сообществе, а в числе спикеров постоянно мелькают яркие представители креативной индустрии России и зарубежья.
В этом году фестиваль впервые дополнит музыкальный лайн-ап из артистов новой русской сцены.
Билеты на фестиваль (ближайшее повышение цен 21 июня) можно приобрести на сайте. Следить за новостями фестиваля — в Instagram.
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