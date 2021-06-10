Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8 станет художница Эллен Шейдлин

Новости
Никита Стаценко
Никита Стаценко

Редактор. RB.RU

Светлана Зыкова

Эллен Шейдлин впервые выступит с лекцией в Москве на фестивале G8 2021, который пройдет в Москве 9-10 сентября в культурном центре ЗИЛ.

Также на G8 выступят с релизами новых проектов более 100 представителей из различных креативных индустрий: музыки, кино, дизайна, рекламы, медиа-арта, современного искусства и др. 

Хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8 станет художница Эллен Шейдлин

Эллен Шейдлин — концептуальная художница из Санкт-Петербурга, создающая сюрреалистичные, гротескные видео и фото на основе собственных идей. Она стала идеологом нового направления в искусстве — сюрвиртуализма. Сегодня в инстаграме Эллен 4,6 млн подписчиков, а в YouTube – больше двух миллионов, она создает работы для таких брендов, как Nike, Estee Lauder, Moncler, Bacardi, BMW и других. 

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ellen Sheidlin (@sheidlina)

 

На G8 Эллен выступит с лекцией-манифестом. За пять лет фестиваль получил поддержку крупнейших российских СМИ и узнаваемость в международном креативном сообществе, а в числе спикеров постоянно мелькают яркие представители креативной индустрии России и зарубежья. 

В этом году фестиваль впервые дополнит музыкальный лайн-ап из артистов новой русской сцены.

Билеты на фестиваль (ближайшее повышение цен 21 июня) можно приобрести на сайте. Следить за новостями фестиваля — в Instagram.

Онлайн-галерея «Цифровые двойники». Угадай, что изображено на картинах.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Идет регистрация на финтех-хакатон ZENITON
  2. 2 Проект «Летний Октябрь» приглашает москвичей на деловые и культурные программы «выходного дня»
  3. 3 В Москве стартует бесплатный акселератор для представителей креативных индустрий
  4. 4 Нетология проведет бесплатную онлайн-конференцию о work-life balance
  5. 5 Как организовать онлайн-выставку в Clubhouse: личный опыт

ВОЗМОЖНОСТИ

10 июня 2021

Tender Hack

11 июня 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Санкт-Петербурге

14 июня 2021

ZENITON

Все ВОЗМОЖНОСТИ