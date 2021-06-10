Эллен Шейдлин впервые выступит с лекцией в Москве на фестивале G8 2021, который пройдет в Москве 9-10 сентября в культурном центре ЗИЛ.

Также на G8 выступят с релизами новых проектов более 100 представителей из различных креативных индустрий: музыки, кино, дизайна, рекламы, медиа-арта, современного искусства и др.

Хедлайнером фестиваля креативных индустрий G8 станет художница Эллен Шейдлин