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Инвестор решил добиться отставки главы Twitter Джека Дорси — СМИ

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Инвестиционная компания Elliott Management Corporation миллиардера Пола Сингера недавно получила крупную долю в Twitter и теперь добивается отставки главы компании Джека Дорси. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Инвестор решил добиться отставки главы Twitter Джека Дорси — СМИ

Twitter — одна из немногих американских технологических компаний, чей основатель не является ее контролирующим акционером. Дорси принадлежит около 2% акций Twitter. Поскольку у всех акционеров Twitter равные голосующие права, любой инвестор может добиваться перемен в компании.

Точный размер доли Elliott Management в Twitter неизвестен. Bloomberg пишет, что она «значительная». По данным источников, инвестор хочет добиться включения трех своих представителей в совет директоров Twitter, который состоит из восьми человек. 

Источники не уточняют, кем инвестор хочет заменить Дорси. В Twitter ситуацию никак не прокомментировали.

По данным CNBC, в Elliott Management недовольны Дорси, потому что он одновременно является гендиректором Twitter и своего второго стартапа Square, который производит платежные терминалы. Инвесторам также не нравится, что недавно Дорси объявил о планах часть года жить в Африке.

Токже инвестор может быть недоволен падением акций Twitter на 20% в октябре 2019 года. Тогда компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому прибыль и выручка оказались значительно ниже прогнозов. В Twitter объяснили, что на выручку повлияли сбои в системе таргетирования рекламы.

Elliott Management управляет активами общим объемом более $40 млрд. Стратегия инвесткомпании заключается в получении крупной доли в технологических компаниях и активном давлении на них. В частности, Elliott Management является акционером Softbank, Ebay и AT&T.

Фото: Sattalat phukkum / Shutterstock

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