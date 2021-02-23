Состояние Илона Маска, руководителя Tesla и SpaceX, снизилось более чем на $15 млрд за прошедшие сутки и достигло $183 млрд.

В связи с этим Маск потерял статус самого богатого человека в мире, уступив первую строчку Джеффу Безосу, чье состояние оценивается в $186 млрд.

Илон Маск потерял $15 млрд за сутки