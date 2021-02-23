Илон Маск потерял $15 млрд за сутки

Состояние Илона Маска, руководителя Tesla и SpaceX, снизилось более чем на $15 млрд за прошедшие сутки и достигло $183 млрд.
В связи с этим Маск потерял статус самого богатого человека в мире, уступив первую строчку Джеффу Безосу, чье состояние оценивается в $186 млрд.
Потери Маска — следствие падения стоимости акций компании Tesla: 22 февраля они подешевели на 8,6%, показав самую низкую оценку с сентября 2020 года.
Аналитики Bloomberg связывают падение с последними высказываниями предпринимателя: он назвал инвестиции в компании в криптовалюту «безрассудством» и отметил, что считает курс Bitcoin и Ethereum «высоким».
В феврале этого года Tesla сообщила, что будет принимать криптовалюту в качестве оплаты за свои продукты. Для этого производитель электрокаров купила биткоины на $1,5 млрд. На фоне объявления курс биткоина побил исторический максимум в $43 тыс, на момент написания новости курс составляет почти $47 тыс.
Ранее Илон Маск также заявлял, что биткоин «находится на пороге» более широкого признания среди инвесторов. Это произошло во время общения предпринимателя со слушателями соцсети Clubhouse. Он отметил, что является сторонником биткоина, хотя «немного опоздал на вечеринку».
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