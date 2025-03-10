FT узнала о тайных инвестициях богатых китайцев в xAI, Neuralink и SpaceX Илона Маска

Состоятельные китайцы тайно инвестируют в компании Илона Маска десятки миллионов долларов, сообщили Financial Times анонимные инвесторы и управляющие активами. По их словам, за последние два года китайцы вложили в бизнес американского миллиардера более $30 млн.

Механизм инвестиций. FT пишет, что инвестиции делаются через компании специального назначения (special purpose vehicle), которые предоставляют возможность скрыть личность инвестора. Это позволяет «избежать гнева американских властей», которые опасаются наплыва китайского капитала в условиях напряженности в межгосударственных отношениях, отмечает газета.

Объем вложений. Оценку вложений китайцев затрудняет непрозрачность инвестиций, однако трое управляющих активов сообщили FT, что за последние два года они продали китайским инвесторам акции в SpaceX, xAI и Neuralink на общую сумму свыше $30 млн.

Издание подчеркнуло, что покупка акций в компаниях Маска «в открытую» является рискованной для китайцев. FT напомнила, что в 2021 году калифорнийский фонд Tomales Bay Capital отменил сделку с китайской компанией Leo Group по вложению $50 млн в SpaceX после того, как информация об этом появилась в СМИ.

На фоне этих сложностей китайцы обратились к компаниям специального назначения, пишет газета. Управляющие активами аккумулируют деньги китайских инвесторов в зарегистрированной на Каймановых островах организации — та, в свою очередь, вкладывает эти средства в фонды США, управляемые частными инвесткомпаниями, которые являются действующими инвесторами Маска.

В конце декабря федеральные агентства США начали как минимум три проверки в отношении Маска и SpaceX на предмет соблюдения требований отчетности, которая регулирует вопросы нацбезопасности, сообщала The New York Times со ссылкой на источники. По их словам, SpaceX и Маск неоднократно нарушали направленные на защиту гостайны федеральные протоколы отчетности, в том числе не сообщали детали своих встреч с лидерами других стран.

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