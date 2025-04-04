NYT: ЕС запланировал оштрафовать X Илона Маска более чем на $1 млрд

Газета отмечает, что этот шаг, вероятно, усилит напряженность в отношениях ЕС и США, поскольку направлен против «одного из ближайших советников» президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Ожидается, что европейские власти объявят о штрафе летом 2025 года.

Другие требования. Кроме штрафа, европейские регуляторы потребуют от X «изменить продукт», добавили источники. При этом они не уточнили, о каких именно изменениях идет речь. Власти ЕС пока взвешивают, какой штраф выписать соцсети. Один из источников NYT заявил, что его размер может превысить $1 млрд, что позволит удержать другие компании от нарушения закона.

Опрошенные газетой европейские чиновники при этом утверждают, что Евросоюз и компания Маска все еще могут достичь соглашения, если соцсеть согласится на изменения, которые удовлетворят регулирующие органы.

NYT напомнила, что расследование против X началось в 2023 году. В 2024-м Еврокомиссия установила, что соцсеть нарушает ряд статей закона о цифровых услугах ЕС (Digital Services Act, DSA). В частности, ЕК пришла к выводу, что платформа имеет интерфейс, который вводит пользователей в заблуждение, не соблюдает требования прозрачности рекламы, а также не предоставляет исследователям доступ к своим данным общего пользования.

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