Илон Маск «серьезно думает» над созданием собственной социальной сети

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск задумался над идеей создания собственной социальной сети, где будет отдаваться предпочтение свободе слова и ее соблюдению.

Пользователь Twitter спросил у Маска, готов ли он рассмотреть возможность запуска платформы, содержащей алгоритм с открытым исходным кодом, где «свободе слова и ее соблюдению будет уделяться первоочередное внимание, где пропаганда минимальна»», на что американский миллиардер ответил: «Я серьезно над этим думаю».

Глава Tesla добавил, что «несоблюдение принципов свободы слова» со стороны Twitter «фундаментально подрывает демократию» и спросил у подписчиков, нужна ли им новая платформа.

В пятницу Маск создал опрос на тему того, придерживается ли Twitter принципов свободы слова. Предприниматель добавил, что подписчики должны «голосовать внимательно», поскольку опрос имеет важное значение. 70,4% участников опроса проголосовали выбрали вариант «нет».

Другой известный критик Twitter — экс-президент США Дональд Трамп — вечером 20 февраля запустил собственную социальную сеть Truth Social. В первый день работы она возглавила список самых популярных приложений App Store.

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