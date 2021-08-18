Шведская Embracer Group приобрела российского разработчика игр SmartPhone Labs

Шведская Embracer Group, в которую входят компании-разработчики популярных игр Kingdom Come и Metro Exodus, закрыла сделку по приобретению разработчика игр из Великого Новгорода SmartPhone Labs. Он станет частью группы Sabre Interactive.

О сделке сообщается на сайте Embracer Group. Сумму сделки стороны не раскрывают. SmartPhone Labs приобретена через дочернюю компанию Embracer Group Lager 2 AB, она войдет в группу Sabre Interactive.

«Это приобретение добавит в нашу организацию талантов, возможностей для разработки и тестирования, а также повысит ценность наших внутренних проектов развития», – отметил главный операционный директор и соучредитель Sabre Interactive Андрей Ионес.

SmartPhone Labs расположена в Великом Новгороде. Основана в 2002 году Артемом Харитоновым. Штат компании составляет более 100 человек. Разрабатывает игры на нескольких платформах, включая ПК, PlayStation, Xbox, Switch, мобильные устройства и VR. Компания сотрудничает с Electronic Arts, Square Enix, Bandai Namco, Disney, Sony и Microsoft.

В новом статусе SmartPhone Labs будет работать как дочерняя компания Sabre Interactive, уделяя особое внимание тестированию программного обеспечения и разработке игр. Покупка новгородской студии позволит Embracer укрепить позиции в России и Восточной Европе.

Embracer Group была основана в 2008 году под брендом Nordic Games. Является разработчкиком таких игра, как Biomutant, Metro Exodus, Kingdom Come: Deliverance и World War Z.

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