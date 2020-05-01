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Emerge запускает бесплатную образовательную программу для стартапов
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Юлиана Трегуб
С 4 по 10 мая пройдет интенсив с целью дать стартапам знания и сформировать полезные навыки, необходимые при поиске и налаживании контактов с инвесторами и партнерами. Прием заявок продлится до 3 мая.
Emerge запускает бесплатную образовательную программу для стартаповЮлиана Трегуб
Образовательная программа включает:
- вебинары;
- экспертные сессии;
- правильную структура питч-дека;
- эффективную презентацию компаний на английском;
- юридические аспекты структурирования сделок;
- финансовое прогнозирование и денежный поток во время кризиса;
- как строить хорошие отношения с инвесторами и представителями корпораций;
- как заводить новые знакомства во время ивентов онлайн;
- писать follow up письма после мероприятия.
В конце обучения команда Emerge выберет один стартап, который выступит перед 300 инвесторами во время закрытого стрима Venture Night. Он пройдет во время конференции Emerge c 1 по 3 июня онлайн.
Заявку на участие в программе можно оставить на сайте.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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