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Emerge запускает бесплатную образовательную программу для стартапов

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 4 по 10 мая пройдет интенсив с целью дать стартапам знания и сформировать полезные навыки, необходимые при поиске и налаживании контактов с инвесторами и партнерами. Прием заявок продлится до 3 мая.

Emerge запускает бесплатную образовательную программу для стартапов

Образовательная программа включает:

  • вебинары; 
  • экспертные сессии;
  • правильную структура питч-дека; 
  • эффективную презентацию компаний на английском; 
  • юридические аспекты структурирования сделок; 
  • финансовое прогнозирование и денежный поток во время кризиса;
  • как строить хорошие отношения с инвесторами и представителями корпораций;
  • как заводить новые знакомства во время ивентов онлайн; 
  • писать follow up письма после мероприятия.

В конце обучения команда Emerge выберет один стартап, который выступит перед 300 инвесторами во время закрытого стрима Venture Night. Он пройдет во время конференции Emerge c 1 по 3 июня онлайн. 


Заявку на участие в программе можно оставить на сайте.

Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock

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