Emerge запускает бесплатную образовательную программу для стартапов

С 4 по 10 мая пройдет интенсив с целью дать стартапам знания и сформировать полезные навыки, необходимые при поиске и налаживании контактов с инвесторами и партнерами. Прием заявок продлится до 3 мая.

Образовательная программа включает:

вебинары;

экспертные сессии;

правильную структура питч-дека;

эффективную презентацию компаний на английском;

юридические аспекты структурирования сделок;

финансовое прогнозирование и денежный поток во время кризиса;

как строить хорошие отношения с инвесторами и представителями корпораций;

как заводить новые знакомства во время ивентов онлайн;

писать follow up письма после мероприятия.

В конце обучения команда Emerge выберет один стартап, который выступит перед 300 инвесторами во время закрытого стрима Venture Night. Он пройдет во время конференции Emerge c 1 по 3 июня онлайн.

Заявку на участие в программе можно оставить на сайте.