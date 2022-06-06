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Названы победители стартап-конференции Emerge

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Конференция для стартапов Emerge подвела итоги и назвала лучшие проекты года. В числе победителей – несколько команд из США, Великобритании, Нидерландов. Лучшим в треке HealthTech стал проект из Армении Way2AR – решение для отображения медицинских данных с помощью технологий AR и VR.

Названы победители стартап-конференции Emerge

Международная технологическая конференция Emerge назвала победителей в 9 треках – это стартапы, разрабатывающие самые релевантные решения 2022 года по мнению экспертов конференции.

  1. HealthTech: Way2AR (Армения). Решение для отображения медицинских данных с помощью технологий AR и VR для фармацевтического маркетинга, обучения врачей и терапии пациентов;
  2. EdTech: LiveBoard (США). Приложение для интерактивной доски для онлайн-репетиторов и преподавателей;
  3. DeepTech: OxygenTech (Великобритания). Классификатор рентгеновских лучей, управляемый искусственным интеллектом в режиме реального времени;
  4. B2C и торговые площадки: Brickit (США). Приложение, которое помогает создавать что-то новое из существующих деталей Lego;
  5. B2B: Anania (США). Аналитическая платформа самообслуживания на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям задавать аналитические вопросы на простом английском языке и мгновенно получать ответы;
  6. eCommerce: CopyMonkey (Латвия). SaaS-решение, которое помогает продавцам Amazon создавать оптимизированный контент для продуктов с помощью ИИ;
  7. FinTech: Enty (Эстония). Единая панель управления рядовыми бэк-офисными операциями;
  8. HRTech: HintEd (США). Платформа, которая помогает компаниям повысить свою производительность за счет эффективного обучения сотрудников работе с корпоративным программным обеспечением;
  9. Creative Tech & Marketing Tech: NeuroDub (Нидерланды). Технология локализации видеоконтента с автоматическим переводом голоса за кадром.

Конференция Emerge проводится с 2018 года. В этом году она проходила в Армении и собрала почти 3 тысячи участников из 43 стран. В конкурсе на звание лучшего проекта в каждом направлении соревновались 140 стартапов.

Фото на обложке: emergeconf

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