Названы победители стартап-конференции Emerge

Конференция для стартапов Emerge подвела итоги и назвала лучшие проекты года. В числе победителей – несколько команд из США, Великобритании, Нидерландов. Лучшим в треке HealthTech стал проект из Армении Way2AR – решение для отображения медицинских данных с помощью технологий AR и VR.
Международная технологическая конференция Emerge назвала победителей в 9 треках – это стартапы, разрабатывающие самые релевантные решения 2022 года по мнению экспертов конференции.
- HealthTech: Way2AR (Армения). Решение для отображения медицинских данных с помощью технологий AR и VR для фармацевтического маркетинга, обучения врачей и терапии пациентов;
- EdTech: LiveBoard (США). Приложение для интерактивной доски для онлайн-репетиторов и преподавателей;
- DeepTech: OxygenTech (Великобритания). Классификатор рентгеновских лучей, управляемый искусственным интеллектом в режиме реального времени;
- B2C и торговые площадки: Brickit (США). Приложение, которое помогает создавать что-то новое из существующих деталей Lego;
- B2B: Anania (США). Аналитическая платформа самообслуживания на базе искусственного интеллекта, которая позволяет пользователям задавать аналитические вопросы на простом английском языке и мгновенно получать ответы;
- eCommerce: CopyMonkey (Латвия). SaaS-решение, которое помогает продавцам Amazon создавать оптимизированный контент для продуктов с помощью ИИ;
- FinTech: Enty (Эстония). Единая панель управления рядовыми бэк-офисными операциями;
- HRTech: HintEd (США). Платформа, которая помогает компаниям повысить свою производительность за счет эффективного обучения сотрудников работе с корпоративным программным обеспечением;
- Creative Tech & Marketing Tech: NeuroDub (Нидерланды). Технология локализации видеоконтента с автоматическим переводом голоса за кадром.
Конференция Emerge проводится с 2018 года. В этом году она проходила в Армении и собрала почти 3 тысячи участников из 43 стран. В конкурсе на звание лучшего проекта в каждом направлении соревновались 140 стартапов.
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