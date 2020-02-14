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Начался розыгрыш стендов и билетов на конференцию EMERGE

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 и 2 июня в Минске состоится конференция EMERGE, в которой примут участие IT-компании, предприниматели, ученые, технические специалисты и инвесторы. Стартапы могут подать заявку на участие в соревновании, где будут разыграны бесплатные билеты, стенд и право побороться за 10 000 евро в конкурсе питчей.

Начался розыгрыш стендов и билетов на конференцию EMERGE

EMERGE — международная технологическая конференция, которая проходит в Минске и Лондоне. За три года здесь выступали эксперты из Google, Facebook, Microsoft, WhatsApp и других крупных корпораций, а также известные предприниматели и инвесторы.

В этом году организаторы запустили конкурс для стартапов Startup Fast Track. Чтобы принять участие в соревновании, желающие должны заполнить анкету до 14 февраля. Сделать это могут стартапы на предпосевной стадии, которые получили не более 500 тысяч евро в качестве инвестиций. Они должны создавать продукт, нацеленный на глобальный рынок, иметь работающий прототип и трекшн — показатели развития бизнеса.

10 стартапов получат по 3 бесплатных билета на конференцию, стенд на Startup Alley и место в рассылке для инвесторов. Также они смогут участвовать в конкурсе питчей EMERGE CHALLENGE, где одним из призов будет 10 000 евро. Победителей объявят 28 февраля.

Узнать подробности о конференции EMERGE можно на сайте мероприятия.

Фото на обложке: Samuel Pereira/Unsplash

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