Начался розыгрыш стендов и билетов на конференцию EMERGE
1 и 2 июня в Минске состоится конференция EMERGE, в которой примут участие IT-компании, предприниматели, ученые, технические специалисты и инвесторы. Стартапы могут подать заявку на участие в соревновании, где будут разыграны бесплатные билеты, стенд и право побороться за 10 000 евро в конкурсе питчей.
EMERGE — международная технологическая конференция, которая проходит в Минске и Лондоне. За три года здесь выступали эксперты из Google, Facebook, Microsoft, WhatsApp и других крупных корпораций, а также известные предприниматели и инвесторы.
В этом году организаторы запустили конкурс для стартапов Startup Fast Track. Чтобы принять участие в соревновании, желающие должны заполнить анкету до 14 февраля. Сделать это могут стартапы на предпосевной стадии, которые получили не более 500 тысяч евро в качестве инвестиций. Они должны создавать продукт, нацеленный на глобальный рынок, иметь работающий прототип и трекшн — показатели развития бизнеса.
10 стартапов получат по 3 бесплатных билета на конференцию, стенд на Startup Alley и место в рассылке для инвесторов. Также они смогут участвовать в конкурсе питчей EMERGE CHALLENGE, где одним из призов будет 10 000 евро. Победителей объявят 28 февраля.
Узнать подробности о конференции EMERGE можно на сайте мероприятия.
Фото на обложке: Samuel Pereira/Unsplash
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