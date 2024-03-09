Soul Machines и Authentic Brands Group представили «цифровую Мэрилин»

Компания-разработчик «биоцифровых людей» на базе искусственного интеллекта Soul Machines и Authentic Brands Group, владеющая правами на использование образов мировых звезд, на технологической конференции South by Southwest в Остине (Техас) показали результат совместной работы — The Digital Marilyn («цифровую Мэрилин»).

Спустя 60 лет после смерти Мэрилин Монро на экранах ожил ее цифровой двойник, который легко вступает в коммуникацию, используя технологии LLM, в частности ChatGPT 3.5, пишет Deadline.

«Цифровая Мэрилин» реалистично имитирует человеческую мимику и стилистику общения «оригинала», а также подстраивается под запросы собеседника. Средняя продолжительность разговора с цифровым персонажем от Soul Machines составляет 20 минут.

Это новшество — еще один шаг вперед в расширении возможностей монетизации популярности знаменитостей даже после их смерти. Напомним, что Authentic Brands Group представляет таких икон, как Монро, Элвис Пресли, Мухаммед Али, Шакил О'Нил, Дэвид Бекхэм и др.

«Мэрилин Монро остается иконой вне времени, вдохновляющей поколения своим талантом, харизмой и непреходящим наследием», — говорит исполнительный вице-президент Authentic Brands Group Дана Карпентер.

Компания счастлива сотрудничать с Soul Machines, чьи передовые технологии считает идеально подходящими для воплощения в жизнь образов звезд, не претендуя на их полноценную замену. Просто в эпоху ИИ надо пользоваться всеми опциями и дать новым поколениям поклонников взаимодействовать со знаковыми артистами и спортсменами.

«Это сотрудничество демонстрирует преобразующую силу ИИ в объединении брендов и потребителей, — соглашается генеральный директор и соучредитель Soul Machines Грег Кросс. — Цифровая Мэрилин — это больше, чем ностальгия. Это взгляд в будущее захватывающих взаимодействий».

Фото на обложке: Soul Machines