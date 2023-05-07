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Emirates и Etihad объявили о сотрудничестве для развития туризма в ОАЭ

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Авиакомпании Emirates и Etihad Airways подписали Меморандум о взаимопонимании (MoU) в рамках расширения интерлайн-соглашения, которое направлено на увеличение турпотока из других стран в ОАЭ. Пресс-служба Emirates подчеркивает, что это первое подобное соглашение между двумя крупнейшими в мире авиаперевозчиками.

Emirates и Etihad объявили о сотрудничестве для развития туризма в ОАЭ

Как отмечается в сообщении, этим летом клиенты компаний смогут купить единый авиабилет для перелета в Дубай или Абу-Даби с удобным вылетом из другого аэропорта.

Предполагается, что туристы из Европы и Китая смогут планировать маршрут с вылетом из другого подходящего аэропорта. Например, можно будет прилететь из Москвы в Дубай рейсом Emirates, а вернуться из Абу-Даби самолетом Etihad. Билет при этом будет единым.

Также появится услуга multi-city flights, позволяющая вылетать из любого города и возвращаться в другой в рамках маршрутных сетей авиакомпаний.

Пресс-служба подчеркивает, что это уже второе соглашение о сотрудничестве между Emirates и Etihad. В 2018 году стороны подписали MoU для укрепления авиационной безопасности, включая обмен информацией и разведданными компаний в ОАЭ и за пределами страны. 

Фото: пресс-служба Emirates

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