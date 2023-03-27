Мультиоблачный сервис-менеджер emma Дмитрия Паненкова привлек $6 млн

Мультиоблачная no-code платформа Дмитрия Паненкова emma привлекла $6 млн в посевном раунде. Среди инвесторов — фонды Altair Capital Игоря Рябенького, RTP Global Леонида Богуславского и CircleRock Capital. Распределение долей по итогам раунда и оценка стартапа не раскрывается, обнаружил корреспондент RB.RU на Crunchbase.
Seed-раунд прошел 22 марта 2023 года и стал вторым для компании. Посевной раунд состоялся в августе 2021 года, результаты которого не публиковались.
emma — мультиоблачный сервис-менеджер, в режиме реального времени и в рамках единого SLA помогающий пользователю управлять всей имеющейся облачной инфраструктурой, получать поддержку команды профессионалов, статистику и ИИ-аналитику через единый безопасный интерфейс из любой точки мира. Платформа появилась в 2019 году.
Привлеченные инвестиции пойдут на расширение штата, улучшение уже имеющихся функций и развитие сервиса в США.
Фото на обложке: Ground Picture /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Стартапу на заметку: какие фонды недавно появились на рынке
- 2 Что поможет программисту из России найти заказчиков за рубежом?
- 3 Создание мобильных приложений — что важно учесть в нынешних условиях?
- 4 «Революция отменяется»: почему сервисы no-code далеко не всегда полезны бизнесу
- 5 «Мы докажем, что можно построить миллиардный ИТ-бизнес без кода». Интервью с основателем WeLoveNoCode
ВОЗМОЖНОСТИ
28 марта 2023
30 марта 2023
30 марта 2023