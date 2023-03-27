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Мультиоблачный сервис-менеджер emma Дмитрия Паненкова привлек $6 млн

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мультиоблачная no-code платформа Дмитрия Паненкова emma привлекла $6 млн в посевном раунде. Среди инвесторов — фонды Altair Capital Игоря Рябенького, RTP Global Леонида Богуславского и CircleRock Capital. Распределение долей по итогам раунда и оценка стартапа не раскрывается, обнаружил корреспондент RB.RU на Crunchbase.

Мультиоблачный сервис-менеджер emma Дмитрия Паненкова привлек $6 млн

Seed-раунд прошел 22 марта 2023 года и стал вторым для компании. Посевной раунд состоялся в августе 2021 года, результаты которого не публиковались.

emma — мультиоблачный сервис-менеджер, в режиме реального времени и в рамках единого SLA помогающий пользователю управлять всей имеющейся облачной инфраструктурой, получать поддержку команды профессионалов, статистику и ИИ-аналитику через единый безопасный интерфейс из любой точки мира. Платформа появилась в 2019 году.

Привлеченные инвестиции пойдут на расширение штата, улучшение уже имеющихся функций и развитие сервиса в США.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

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