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Delivery Club запустил поиск еды по эмодзи

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Cервис доставки готовой еды в России Delivery Club добавил в своё приложение возможность поиска еды по соответствующим эмодзи, сообщила пресс-служба компании.

Delivery Club запустил поиск еды по эмодзи

Чтобы найти нужное блюдо, пользователь может ввести в поисковую строку любой эмодзи, связанный с едой, и приложение покажет все доступные рестораны с этим блюдом в меню. Так, если ввести значок бургера, Delivery Club покажет все заведения, в меню которых есть бургеры или блюда, имеющие к ним отношение (например, сэндвичи). 

Помимо поиска по ресторанам некоторым пользователям уже доступна опция поиска товаров по магазинам через эмодзи. Таким образом, к примеру, можно найти картофель, сыр и другие продукты.

В Delivery Club выразили уверенность, что эту опцию оценят молодые пользователи и иностранные гости, не знающие русского языка. По данным компании, Delivery Club первым в России запустил подобную функцию.

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Фото на обложке: Pavlenko Stanislav / Shutterstock

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