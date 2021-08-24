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В России разработали комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На международном форуме «Армия-2021» представили комплекс скрытого досмотра, который позволяет определить наличие запрещенных веществ, опасных предметов, а также эмоции человека. 

В России разработали комплекс скрытого досмотра с функцией распознавания эмоций

Впервые комплекс для скрытого обнаружения опасных объектов и запрещенных веществ среди людей презентовали в прошлом году тоже на форуме. За год существенно доработали, сообщил ТАСС.

Новая версия может распознавать радость, страх, гнев, печаль, удивление и другие базовые эмоции человека. На основе данных комплекса досмотра можно сделать заключение, опасен ли человек и «повысить достоверность выявления злоумышленников», — сказал начальник научно-тематического центра «Т» «НПК «НИИДАР» Никита Бобков.

Размеры комплекса были уменьшены в 30 раз, сейчас его приемная часть может уместиться в габариты четырех пачек сигарет.

Специалисты центра планируют и дальше модернизировать комплекс и создать технологию по идентификации человека по походке, внешним признакам и индивидуальным особенностям человека для выявления подозрительного поведения. 

Также нейросеть должна будет научиться определять микровыражения лиц. По словам Бобкова, такая технология способна определить искренне человек выражает эмоции или имитирует их.

Он добавил, что обновленная версия комплекса должна быть готова в 2022 году.

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Фото:  Frame Stock Footage / Shutterstock

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