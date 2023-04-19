Xiaomi представила умную лампу, которая распознает жесты, а также, по задумке создателей, может выражать «чувства». В гаджет встроена камера с ИИ, позволяющая лампе разной интенсивностью света реагировать на движения человека и показывать страх, радость или спокойствие.

Xiaomi представила умную лампу, которая реагирует на жесты и выражает «эмоции»