Xiaomi представила умную лампу, которая реагирует на жесты и выражает «эмоции»

Xiaomi представила умную лампу, которая распознает жесты, а также, по задумке создателей, может выражать «чувства». В гаджет встроена камера с ИИ, позволяющая лампе разной интенсивностью света реагировать на движения человека и показывать страх, радость или спокойствие.
Китайская компания Xiaomi представила новинку – «умную» лампу Mijia Pipi Lamp, оснащенную искусственным интеллектом.
В гаджет встроена камера, которая отслеживает жесты человека и следит за его движениями. Например, открыв ладонь пользователь дает лампе команду «двигаться» светом за рукой, а жест с двумя пальцами вверх заставит ее включить режим мигания.
Разработчики вложили в основу ИИ-системы модель эмоционального состояния PAD. Таким образом, гаджет может выражать некоторые «эмоции», в том числе страх, спокойствие и радость в ответ на действия человека, например, физическое касание.
Xiaomi пока не объявила дату начала продаж, но анонсировала цену – 499 китайских юаней (5,9 тыс. рублей).
Фото на обложке: Xiaomi / YouTube
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