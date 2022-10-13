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Разработчики «Стахановца» запатентовали систему для выявления выгорания сотрудников

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Специалисты компании «Стахановец» зарегистрировали патент на создание системы для оценки вовлеченности сотрудников и предупреждения их выгорания. Программа обрабатывает активность персонала на рабочих местах и помогает выявить прокрастинацию, эмоциональное истощение или стресс. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.

Разработчики «Стахановца» запатентовали систему для выявления выгорания сотрудников

С помощью разработки руководители смогут снизить текучесть кадров: она поможет вовремя заметить воможное выгорание и подобрать действенные модели работы к конкретной должности. 

Методика в основе решения анализирует поведение сотрудников, сравнивает результаты друг с другом, определяет, как новостной фон влияет на персонал и замеряет уровень вовлеченности в рабочий процесс.

Для работы системе не нужен доступ к интернету. Все процессы происходят внутри корпоративной сети, без подключения к сторонним серверам. По словам представителей компании, это поможет предотвратить утечки информации.

Фото на обложке: OPOLJA / Shutterstock

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