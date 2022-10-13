Разработчики «Стахановца» запатентовали систему для выявления выгорания сотрудников

Специалисты компании «Стахановец» зарегистрировали патент на создание системы для оценки вовлеченности сотрудников и предупреждения их выгорания. Программа обрабатывает активность персонала на рабочих местах и помогает выявить прокрастинацию, эмоциональное истощение или стресс. Об этом RB.RU рассказали в пресс-службе компании.
С помощью разработки руководители смогут снизить текучесть кадров: она поможет вовремя заметить воможное выгорание и подобрать действенные модели работы к конкретной должности.
Методика в основе решения анализирует поведение сотрудников, сравнивает результаты друг с другом, определяет, как новостной фон влияет на персонал и замеряет уровень вовлеченности в рабочий процесс.
Для работы системе не нужен доступ к интернету. Все процессы происходят внутри корпоративной сети, без подключения к сторонним серверам. По словам представителей компании, это поможет предотвратить утечки информации.
Фото на обложке: OPOLJA /
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