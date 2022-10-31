Почти 30% работодателей используют программы для контроля сотрудников

27% работодателей используют программы по контролю за сотрудниками в рабочее время, установленные на их компьютеры. Эти системы ведут учет рабочего времени и действий сотрудников, отслеживают сайты, которые посещают сотрудники, и поисковые запросы. Подозрительные действия сотрудников передаются в головной офис.

Руководители используют такие программы не только для контроля за сотрудниками, работающими в офисе и удаленно, но и для анализа их продуктивности и поиска путей развития, пишут «Ведомости».

У практически 20% руководителей половина сотрудников работает на удаленке, у 10% компаний дистанционно работает только 10-30%, а у 33% участников исследования на удаленке трудится 5-10% штата.

При этом только 22% работодателей после перехода на удаленку решили, что за активностью сотрудников во время рабочего дня надо следить с помощью программ. И около 45% сообщили, что созранят программы слежения в дальнейшем.

Еще примерно 25% считают, что слежка за сотрудниками влияет на их производительность в лучшую сторону, 37% уверены, что мониторинг влияет в худшую сторону.

Рост популярности таких программ начался в пандемию, сейчас спрос на них упал, так как заказчикам сейчас не до таких программ, без них можно обойтись, тогда как без операционных систем – нет.

По словам партнера юридической фирмы BLS Елены Кожемякиной, из-за размытых и неконкретных формулировок использование сотрудниками рабочего времени остается больным вопросом для работодателей. Закон позволяет контролировать рабочий процесс, но работодатель должен издать документ о конкретном способе контроля, проинформировать работника письменно, получить его подпись и только потом вводить в практику.

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