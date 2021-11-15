Минспорта предложило идею налогового вычета для оплачивающих фитнес персоналу компаний

Об этом говорится в письме директора департамента физической культуры и массового спорта министерства Максима Уразова главе Национального фитнес-сообщества Елене Силиной, сообщил ТАСС.

Ранее фитнес-сообщество просило отнести к затратам предприятия такие выплаты для уменьшения налогооблагаемой базы. Эта мера, по мнению представителей организации, будет мотивировать работодателей превентивно заниматься здоровьем сотрудников и увеличит количество занимающихся физкультурой. Это соответствует реализации национальных задач, которые направлены на рост доли физически активного населения до 55% к 2024 году и до 70% к 2030 году.

Помимо этого, министерство готово рассмотреть концепцию «Народные фитнес-парки».

Речь идет о проекте фитнес-парков на открытом воздухе, оснащение которых, как предполагается, возьмут на себя частные инвесторы при административной поддержке региональных властей. Народный парк предусматривает одновременное занятие до 45 человек на безопасном расстоянии друг от друга. Стоимость одного объекта оценивается от 2 до 5,5 млн рублей.

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