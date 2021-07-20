Работодателям предложили разрешить выдавать сотрудникам ипотеку

Федеральная сеть риелторских компаний «Этажи» направила премьер-министру России Михаилу Мишустину предложение разрешить работодателям выдавать ипотеку сотрудникам под низкий процент, а также оформлять купленные квартиры в залог.

Об этом со ссылкой на документ сообщают «Известия». По мнению авторов инициативы, это решение увеличит конкуренцию на ипотечном рынке с помощью дополнительного притока средств от бизнеса, а для компаний это станет дополнительным инструментом повышения лояльности сотрудников и эффективным способом инвестирования.

Глава риелторской сети Ильдар Хусаинов уточнил, что у сотрудника будет возможность при увольнении продолжать выплачивать кредит тому же работодателю, а также подчеркнул необходимость предусмотреть процедуру выкупа закладных у компании банком или иным работодателем.

Ставка по ипотеке от компании может быть дифференцированной, например, зависеть от показателей работы сотрудника, считают авторы инициативы.

В правительстве газете сообщили, что обращение поступило в аппарат правительства, после чего было направлено в Минфин на проработку по существу. В финансовом ведомстве уточнили, что предложение поступило в министерство и находится на рассмотрении.

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Фото: ESB Professional / Shutterstock