Поднять зарплату, увеличить штат, сохранить «удаленку»: работодатели рассказали о планах на 2022 год

Большинство компаний планируют в 2022 году поднять зарплату сотрудникам, увеличить штат, наняв специалистов по продажам и айтишников, а также сохранить гибридный формат работы, совмещая офисную и удаленную занятость персонала.

Исследование о планах работодателей на следующий год провела рекрутинговая компания Antal Russia. В опросе приняли участие 123 фирмы, 78% из которых международные, и средний размер штата которых составляет от 100 до 500 сотрудников.

Подавляющее большинство респондентов (77%) отметили, что в 2022 поднимут сотрудникам зарплату. При этом почти половина из ответивших на этот вопрос положительно, сказали, что повышение составит от 4% до 6%. Повысить сотрудникам жалованье сразу на 13-15% планируют только 5% участников исследования.

47% респондентов намерены увеличить штат. Самыми востребованными в новом году станут специалисты из сфер продаж, производства и инжиниринга, а также IT и разработки программного обеспечения. Однако 5% участников исследования планируют сократить штат.

3 из 5 компаний-респондентов на данный момент сохраняют гибридный формат работы, когда сотрудники основное время проводят на «удаленке», но при необходимости появляются в офисе. 73% компаний планируют оставить гибридный формат работы, и лишь 1% ответили, что перейдут на полную «удаленку».

Antal работает в России с 1994 года и является частью международной группы Antal International, насчитывающей более 145 офисов по всему миру.

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