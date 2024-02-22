Акционеры «Европейского медицинского центра» продали компанию менеджменту

Акционеры United Medical Group, которая управляет сетью клиник «Европейский медицинский центр», продали контрольный пакет акций менеджменту компании. Об этом говорится в заявлении компании.

Свои акции продал в том числе крупнейший акционер ЕМС Игорь Шилов. Покупателями выступили гендиректор компании Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев, директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха.

«Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком», – отметил Андрей Яновский.

ЕМС является сетью медицинских клиник с несколькими филиалами в Москве и Московской области. По итогам первых шести месяцев 2023 года выручка компании составила 11,5 млрд рублей.

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