Акционеры «Европейского медицинского центра» продали компанию менеджменту. Одним из покупателей контрольного пакета выступил гендиректор ЕМС Андрей Яновский.
Акционеры United Medical Group, которая управляет сетью клиник «Европейский медицинский центр», продали контрольный пакет акций менеджменту компании. Об этом говорится в заявлении компании.
Свои акции продал в том числе крупнейший акционер ЕМС Игорь Шилов. Покупателями выступили гендиректор компании Андрей Яновский, финансовый директор Дмитрий Шмелев, директор по персоналу и организационному развитию Светлана Миклуха.
«Мы считаем, что сделка приведет к дальнейшему повышению стандартов корпоративного управления и будет позитивно воспринята рынком», – отметил Андрей Яновский.
ЕМС является сетью медицинских клиник с несколькими филиалами в Москве и Московской области. По итогам первых шести месяцев 2023 года выручка компании составила 11,5 млрд рублей.
Фото на обложке: H_Ko /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Danone продаcт российский бизнес компании из Татарстана за 17,7 млрд рублей — FT
- 2 Разработчик SaaS-решения для розничных сетей RetailHub привлек $300 тыс. инвестиций
- 3 Стартап Monite основателей из России привлек $6 млн
- 4 Что ждет «Яндекс Новости» и «Дзен» после покупки их VK?
- 5 «Возможно, Алиса пойдет в B2C, а Олег — в B2B»: как «Яндекс» и «Тинькофф» будут строить совместное будущее
ВОЗМОЖНОСТИ
22 февраля 2024
23 февраля 2024
25 февраля 2024