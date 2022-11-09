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Суперкомпьютер предсказал «конец цивилизованной жизни» на Земле к 2050 году

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Суперкомпьютер World One предсказал «конец цивилизованной жизни» на планете к 2050 году. В своих расчетах машина учла множество факторов, в том числе загрязнения окружающей среды.

Суперкомпьютер предсказал «конец цивилизованной жизни» на Земле к 2050 году

О скором Конце света пишет британское издание Daily Star. Апокалипсис на Земле предсказал суперкомпьютер World One, созданный в 1973 году по заказу Римского клуба специально для анализа закономерностей развития цивилизации.

По прогнозам World One, «конец цивилизованной жизни» на Земле наступит в 2050 году. В период с 2040 по 2050 год, по версии компьютера, на планете произойдет сильнейшее загрязнение природы, что приведет к снижению мирового населения до уровня ниже 1900 года.

Компьютер в своих расчетах учитывал факторы загрязнения окружающей среды, динамики рождаемости и другие. Ранее World One предсказывал вхождение Земли в «критическую фазу существования» в 2020 году – тогда планету охватила пандемия COVID-19.

Фото на обложке: IgorZh / Shutterstock

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