Музыкальный стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн
Берлинский стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн в инвестиционном раунде A. Об этом пишет TechCrunch.
Лид-инвестором стал партнер американского фонда True Ventures Кевин Роуз. В раунде также участвовали Target Global, SleepScore Ventures, Techstars Ventures, Impulse Ventures, Plus 8 Equity Partners, Waverly Capital, Amazon Alexa Fund и бизнес-ангелы.
Предыдущий раунд инвестиций Endel состоялся в 2018 году. Тогда стартап получил €1,1 млн, лид-инвесторами выступили фонды Impulse VC и Amazon Alexa Fund.
Endel генерирует персональный музыкальный фон, который подстраивается под настроение пользователя. Музыка служит для концентрации, расслабления, улучшения сна и мотивации. Сервис использует технологии искусственного интеллекта, чтобы проанализировать данные пользователя и окружающей среды: местоположение, погоду, время суток, сердечный ритм.
Основатель стартапа — бывший журналист изданий «Игромания» и «Сноб» Олег Ставицкий.
В 2018 году Endel стал выпускником музыкального акселератора Techstars Music. Через год стартап подписал контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music.
Фото: sklyareek / Shutterstock
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