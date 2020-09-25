Музыкальный стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн

Берлинский стартап с российскими корнями Endel привлек $5 млн в инвестиционном раунде A. Об этом пишет TechCrunch.

Лид-инвестором стал партнер американского фонда True Ventures Кевин Роуз. В раунде также участвовали Target Global, SleepScore Ventures, Techstars Ventures, Impulse Ventures, Plus 8 Equity Partners, Waverly Capital, Amazon Alexa Fund и бизнес-ангелы.

Предыдущий раунд инвестиций Endel состоялся в 2018 году. Тогда стартап получил €1,1 млн, лид-инвесторами выступили фонды Impulse VC и Amazon Alexa Fund.

Endel генерирует персональный музыкальный фон, который подстраивается под настроение пользователя. Музыка служит для концентрации, расслабления, улучшения сна и мотивации. Сервис использует технологии искусственного интеллекта, чтобы проанализировать данные пользователя и окружающей среды: местоположение, погоду, время суток, сердечный ритм.

Основатель стартапа — бывший журналист изданий «Игромания» и «Сноб» Олег Ставицкий.

В 2018 году Endel стал выпускником музыкального акселератора Techstars Music. Через год стартап подписал контракт со звукозаписывающей компанией Warner Music.

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