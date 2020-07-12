Enel объявила о поиске стартапов в сфере устойчивого развития
Группа Enel запустила проект ReShape по поиску стартапов, технологий и инноваций по всему миру. Новые решений должны отвечать потребностям энергетики будущего. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.
Поиск открытых инноваций идет по нескольким направлениям.
- Автоматизация строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии
Решения должны ускорить и сделать более безопасными строительные работы. Также приветствуются инновации для автоматизации рабочих процессов, в том числе сдачи станций в эксплуатацию. Компании интересны коллаборативные роботы, искусственный интеллект и цифровые платформы.
- Обеспечение безопасной среды для сотрудников
Ведется поиск инноваций для контроля соблюдения социальной дистанции и отслеживания взаимодействия. Необходимы решения по выявлению опасности заражения на рабочем месте, а также анонимного выявления сотрудников, которые могли заразиться вирусом.
- Обеспечение быстрой дезинфекции на площадках и на внешних объектах
Компания Enel ищет инновационные решения и технологии, которые помогут усовершенствовать дезинфекцию мест общего пользования и оборудования.
- Организация удаленного сервисного обслуживания клиентов
Интересны решения для организации удаленного посещения площадок с сохранением высокого уровня взаимодействия с клиентами. Такие решения должны работать на наиболее распространенных мобильных устройствах пользователей.
- Усовершенствованный сбор данных о конечных потребителях Enel
Поиск решений, способных собирать и консолидировать данные о конкретном потребителе. Кроме того, необходимы проекты по идентификации наиболее уязвимых клиентов и тех, кому требуется особое внимание.
- Рост взаимодействия клиентов Enel с цифровыми инструментами
Стоит задача сокращения числа шагов и операций, которые необходимо пройти потребителю, от подписания нового договора до поставки продукта или оказания услуги.
Заявки принимаются на английском языке до 30 сентября 2020 года.
Группа Enel — это энергетическая компания на мировом рынке электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. По собственным данным, 37 тысяч сотрудников компании сейчас работают из дома. Для этого Enel разместила 100% своих данных и приложений на облаке.
В 2019 году компания разработала решение для анализа больших данных, которое в дальнейшем было использовано для мониторинга передвижения людей во время пандемии.
В корпорации сообщают, что Enel уже сотрудничает примерно с 300 стартапами из разных стран. Для этого создана технологическая экосистема, состоящая из 10 инновационных центров и 21 лаборатории.
Фото: Unsplash
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