Enel объявила о поиске стартапов в сфере устойчивого развития

Группа Enel запустила проект ReShape по поиску стартапов, технологий и инноваций по всему миру. Новые решений должны отвечать потребностям энергетики будущего. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Поиск открытых инноваций идет по нескольким направлениям.

Автоматизация строительства электростанций на возобновляемых источниках энергии

Решения должны ускорить и сделать более безопасными строительные работы. Также приветствуются инновации для автоматизации рабочих процессов, в том числе сдачи станций в эксплуатацию. Компании интересны коллаборативные роботы, искусственный интеллект и цифровые платформы.

Обеспечение безопасной среды для сотрудников

Ведется поиск инноваций для контроля соблюдения социальной дистанции и отслеживания взаимодействия. Необходимы решения по выявлению опасности заражения на рабочем месте, а также анонимного выявления сотрудников, которые могли заразиться вирусом.

Обеспечение быстрой дезинфекции на площадках и на внешних объектах

Компания Enel ищет инновационные решения и технологии, которые помогут усовершенствовать дезинфекцию мест общего пользования и оборудования.

Организация удаленного сервисного обслуживания клиентов

Интересны решения для организации удаленного посещения площадок с сохранением высокого уровня взаимодействия с клиентами. Такие решения должны работать на наиболее распространенных мобильных устройствах пользователей.

Усовершенствованный сбор данных о конечных потребителях Enel

Поиск решений, способных собирать и консолидировать данные о конкретном потребителе. Кроме того, необходимы проекты по идентификации наиболее уязвимых клиентов и тех, кому требуется особое внимание.

Рост взаимодействия клиентов Enel с цифровыми инструментами

Стоит задача сокращения числа шагов и операций, которые необходимо пройти потребителю, от подписания нового договора до поставки продукта или оказания услуги.

Заявки принимаются на английском языке до 30 сентября 2020 года.

Группа Enel — это энергетическая компания на мировом рынке электроэнергии, газа и возобновляемых источников энергии. По собственным данным, 37 тысяч сотрудников компании сейчас работают из дома. Для этого Enel разместила 100% своих данных и приложений на облаке.

В 2019 году компания разработала решение для анализа больших данных, которое в дальнейшем было использовано для мониторинга передвижения людей во время пандемии.

В корпорации сообщают, что Enel уже сотрудничает примерно с 300 стартапами из разных стран. Для этого создана технологическая экосистема, состоящая из 10 инновационных центров и 21 лаборатории.

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