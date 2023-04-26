Одна из крупнейших винодельческих компаний России начала выпускать энергетики

Одна из крупнейших винодельческих компаний России занялась производством энергетиков. Напитки «Абрау-Дюрсо» со вкусами «живописной природы Севера» уже представлены на некоторых маркетплейсах.
Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» объявила о начале производства и выпуска энергетических напитков.
Линейка Varyag by Abrau представлена тремя вкусами «живописной природы Севера»: «яблоко-бузина», «северные ягоды» с морошкой, черникой и брусникой и «дикий виноград».
Напитки производят на основе артезианской воды, добываемой из источников, где берет начало озеро Абрау, уточнили в компании.
Выпуская линейку энергетиков производитель стремился предложить потребителям «качественную альтернативу зарубежным брендам», отметил президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.
Энергетические напитки Varyag уже представлены на некоторых маркетплейсах и вскоре появятся в продаже в фирменных магазинах «Абрау-Дюрсо».
Фото на обложке: пресс-служба "Абрау-Дюрсо"
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