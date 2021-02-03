Объявлены победители акселератора «Энергия» — проекты в сфере EnergyTech

Евгения Хрисанфова
Организаторы акселератора «Энергия» назвали десять стартапов, которые прошли программу и протестировали свои решения на площадках «Интер РАО». Они развивают искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальную реальность и другие технологии для энергетики.
Объявлены победители акселератора «Энергия» — проекты в сфере EnergyTechЕвгения Хрисанфова
Победителями стали:
- RFSens — система мониторинга оборудования и электросетей.
- СPS Business Solutions — мониторинг здоровья и передвижения персонала, работы оборудования на предприятии с помощью умных часов, сенсоров и датчиков.
- ARPort SafetyVR — платформа для обучения персонала основам безопасности, первой помощи и опасным работам в виртуальной и дополненной реальности, а также онлайн-формате.
- SKM Market Predictor — система принятия решений с аналитикой рынка, погодных условий и других факторов, а также ПО для оптимизации заявок на «рынке на сутки вперед» (РСВ).
- Vizor Labs — автоматизированная система на базе компьютерного зрения, которая следит за ношением средств индивидуальной защиты на производстве.
- Enreport — облачная платформа, которая автоматизирует и оптимизирует работу генерирующих и сбытовых компаний, а также помогает потребителям энергоресурсов.
- Itorum MR — веб-приложение и промышленные очки дополненной реальности, которые позволяют сотрудникам обращаться за помощью к удаленным экспертам, обучаться и проводить инспекции.
- O.Vision — система для идентификации работников с помощью технологий распознавания лица.
- «Юрробот» — облачная платформа с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, которая автоматизирует взыскание долгов.
- FreshDoc — онлайн-конструктор юридических документов.
Организатор акселератора — фонд «Энергия без границ», индустриальный партнер — Группа «Интер РАО».
Фото на обложке: Unsplash
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