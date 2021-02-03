Организаторы акселератора «Энергия» назвали десять стартапов, которые прошли программу и протестировали свои решения на площадках «Интер РАО». Они развивают искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальную реальность и другие технологии для энергетики.

Объявлены победители акселератора «Энергия» — проекты в сфере EnergyTech