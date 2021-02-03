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Объявлены победители акселератора «Энергия» — проекты в сфере EnergyTech

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Организаторы акселератора «Энергия» назвали десять стартапов, которые прошли программу и протестировали свои решения на площадках «Интер РАО». Они развивают искусственный интеллект, интернет вещей, виртуальную реальность и другие технологии для энергетики.

Объявлены победители акселератора «Энергия» — проекты в сфере EnergyTech

Победителями стали:

  1. RFSens — система мониторинга оборудования и электросетей.
  2. СPS Business Solutions — мониторинг здоровья и передвижения персонала, работы оборудования на предприятии с помощью умных часов, сенсоров и датчиков.
  3. ARPort SafetyVR — платформа для обучения персонала основам безопасности, первой помощи и опасным работам в виртуальной и дополненной реальности, а также онлайн-формате.
  4. SKM Market Predictor — система принятия решений с аналитикой рынка, погодных условий и других факторов, а также ПО для оптимизации заявок на «рынке на сутки вперед» (РСВ).
  5. Vizor Labs — автоматизированная система на базе компьютерного зрения, которая следит за ношением средств индивидуальной защиты на производстве.
  6. Enreport — облачная платформа, которая автоматизирует и оптимизирует работу генерирующих и сбытовых компаний, а также помогает потребителям энергоресурсов.
  7. Itorum MR — веб-приложение и промышленные очки дополненной реальности, которые позволяют сотрудникам обращаться за помощью к удаленным экспертам, обучаться и проводить инспекции.
  8. O.Vision — система для идентификации работников с помощью технологий распознавания лица.
  9. «Юрробот» — облачная платформа с  использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта, которая автоматизирует взыскание долгов.
  10. FreshDoc — онлайн-конструктор юридических документов.

Организатор акселератора — фонд «Энергия без границ», индустриальный партнер — Группа «Интер РАО».

Фото на обложке: Unsplash

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