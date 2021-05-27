Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости
Новости от партнеров

Объявлены победители Energomach-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

23 мая в рамках конкурса «Цифровой прорыв» прошел Energomach-хакатон «Умные города. Промышленность. ТЭК». Победители лучше всех решили восемь задач и разделили призовой фонд в 4 млн рублей.

Объявлены победители Energomach-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»

Конкурс ВТБ придумай имя голосовому помощнику и выиграй Iphone 12

На хакатон попали 160 команд, всего предложили 114 решений, а победителями стали 24 проекта.

Задача Минэнерго России:

  1. waico.ru.
  2. DigitalLab.
  3. fixikS.

Кейс «Росатома»

  1. BIMIt.
  2. MicIoT.
  3. NOVA.

Трек Минпромторга России и ГИСП:

  1. «Цифровой Койот».
  2. RealityGang.
  3. «Алгоритмы умных городов».

Кейс Администрации муниципального образования города Новороссийск:

  1. P.Resolved.
  2. sudo rm rf /
  3. sky cats.

Задача Международного аэропорта Шереметьево:

  1. «Эффект фон Ресторфа».
  2. HolyDev.
  3. Webjox team.

Трек акселератора «Транспортные инновации Москвы»:

  1. BigDataMSU.
  2. KS2Doors.
  3. Urban Science Kaliningrad.

Кейс АО «НИИАС» (ОАО «РЖД»):

  1. МКС.
  2. Hack PRO.
  3. «4 кошечки и 1 киса».

Задача правительства ЯНАО:

  1. IT Navigator.
  2. SST(F)U.
  3. Shashl.net.

Узнать подробности о конкурсе и посмотреть запись трансляции можно на сайте.

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Настоящий праздник предпринимательства»: как прошел Founder’s Day 26 мая
  2. 2 Стартап-разработчик инновационного модуля зарядки электрокаров получит финансирование «Газпрома»
  3. 3 МФТИ запустил курс «Старт в Data Engineering»
  4. 4 Московский Политех ищет преподавателей и ученых
  5. 5 Конкурс «Голос ВТБ»
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

28 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Перми

28 мая 2021

IT-START

Все ВОЗМОЖНОСТИ