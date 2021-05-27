Объявлены победители Energomach-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»

23 мая в рамках конкурса «Цифровой прорыв» прошел Energomach-хакатон «Умные города. Промышленность. ТЭК». Победители лучше всех решили восемь задач и разделили призовой фонд в 4 млн рублей.

На хакатон попали 160 команд, всего предложили 114 решений, а победителями стали 24 проекта.

Задача Минэнерго России:

waico.ru. DigitalLab. fixikS.

Кейс «Росатома»

BIMIt. MicIoT. NOVA.

Трек Минпромторга России и ГИСП:

«Цифровой Койот». RealityGang. «Алгоритмы умных городов».

Кейс Администрации муниципального образования города Новороссийск:

P.Resolved. sudo rm rf / sky cats.

Задача Международного аэропорта Шереметьево:

«Эффект фон Ресторфа». HolyDev. Webjox team.

Трек акселератора «Транспортные инновации Москвы»:

BigDataMSU. KS2Doors. Urban Science Kaliningrad.

Кейс АО «НИИАС» (ОАО «РЖД»):

МКС. Hack PRO. «4 кошечки и 1 киса».

Задача правительства ЯНАО:

IT Navigator. SST(F)U. Shashl.net.

Узнать подробности о конкурсе и посмотреть запись трансляции можно на сайте.



Фото на обложке: Unsplash