Евгения Хрисанфова
23 мая в рамках конкурса «Цифровой прорыв» прошел Energomach-хакатон «Умные города. Промышленность. ТЭК». Победители лучше всех решили восемь задач и разделили призовой фонд в 4 млн рублей.
Объявлены победители Energomach-хакатона конкурса «Цифровой прорыв»Евгения Хрисанфова
На хакатон попали 160 команд, всего предложили 114 решений, а победителями стали 24 проекта.
Задача Минэнерго России:
- waico.ru.
- DigitalLab.
- fixikS.
Кейс «Росатома»
- BIMIt.
- MicIoT.
- NOVA.
Трек Минпромторга России и ГИСП:
- «Цифровой Койот».
- RealityGang.
- «Алгоритмы умных городов».
Кейс Администрации муниципального образования города Новороссийск:
- P.Resolved.
- sudo rm rf /
- sky cats.
Задача Международного аэропорта Шереметьево:
- «Эффект фон Ресторфа».
- HolyDev.
- Webjox team.
Трек акселератора «Транспортные инновации Москвы»:
- BigDataMSU.
- KS2Doors.
- Urban Science Kaliningrad.
Кейс АО «НИИАС» (ОАО «РЖД»):
- МКС.
- Hack PRO.
- «4 кошечки и 1 киса».
Задача правительства ЯНАО:
- IT Navigator.
- SST(F)U.
- Shashl.net.
Узнать подробности о конкурсе и посмотреть запись трансляции можно на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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