Треть предпринимателей намерены изучать английский язык из-за мемов

Почти 70% россиян изучают или планируют освоить английский язык. Треть из них решили заняться этим из-за мемов. Об этом говорится в исследовании Skyeng и и компании «Нескучные финансы», с результатами ознакомился RB.RU.

Другой распространенной причиной для изучения английского являются сложности в общении за рубежом, ее отметили 20% респондентов.

Стоит отметить, что в зависимости от возраста доминирующие причины для изучения варьируются. Молодежь выбирает этот язык из-за того, что не понимает мемов и вирусных роликов, а предприниматели постарше изучают этот язык в качестве нового хобби и трудностей в общении за рубежом.

Среди предпринимателей наиболее популярен самостоятельный формат обучения. Для этого они чаще используют приложения, смотрят англоязычный контент и занимаются с преподователями в онлайн-формате.

В ходе опроса аналитики выяснили текущий уровень владения языком. В среднем они отметили низкий уровень владения языком (А1-В1). Почти 30% имеют уровень А1, то есть понимают и используют язык для удовлетворения базовых потребностей. Еще 20,2% имеют уровень В1, а 19,9% отметили уровень А2.

В исследовании участвовали 1,2 тыс. российских предпринимателей со всех регионов страны.

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