Треть предпринимателей намерены изучать английский язык из-за мемов

Почти 70% россиян изучают или планируют освоить английский язык. Треть из них решили заняться этим из-за мемов. Об этом говорится в исследовании Skyeng и и компании «Нескучные финансы», с результатами ознакомился RB.RU.
Другой распространенной причиной для изучения английского являются сложности в общении за рубежом, ее отметили 20% респондентов.
Стоит отметить, что в зависимости от возраста доминирующие причины для изучения варьируются. Молодежь выбирает этот язык из-за того, что не понимает мемов и вирусных роликов, а предприниматели постарше изучают этот язык в качестве нового хобби и трудностей в общении за рубежом.
Среди предпринимателей наиболее популярен самостоятельный формат обучения. Для этого они чаще используют приложения, смотрят англоязычный контент и занимаются с преподователями в онлайн-формате.
В ходе опроса аналитики выяснили текущий уровень владения языком. В среднем они отметили низкий уровень владения языком (А1-В1). Почти 30% имеют уровень А1, то есть понимают и используют язык для удовлетворения базовых потребностей. Еще 20,2% имеют уровень В1, а 19,9% отметили уровень А2.
В исследовании участвовали 1,2 тыс. российских предпринимателей со всех регионов страны.
Фото на обложке: Unsplash
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