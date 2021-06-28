Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

«Яндекс.Карты» стали показывать работающие по QR-коду рестораны Москвы

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Карты» теперь показывают работающие по QR-коду заведения общепита Москвы – в списке 6,5 тысяч предприятий. Чтобы отобразить их, нужно поставить галочку в десктопной или мобильной версии «Карт».

«Яндекс.Карты» стали показывать работающие по QR-коду рестораны Москвы

Фильтр «Вход по QR» доступен как в общей версии «Яндекс.Карт», так и во вкладке «Где поесть». В ближайшее время станут показываться кафе и рестораны, работающие на вынос и имеющие летние террасы и веранды.

В списке заведений, вход куда возможен только по QR-коду о вакцинации, 6,5 тысяч предприятий. Реестр составлен «Яндекс.Картами» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, сообщили в его пресс-службе.

«Перечень заведений, которые уже сегодня начали работать с QR-кодами, создан в Яндекс.Картах, чтобы помочь москвичам и гостям столицы найти заведения с “безковидными” зонами. Кроме того, он станет дополнительной поддержкой предпринимателям в условиях вынужденных ограничений», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Список внесенных в реестр заведений доступен на сайте Московского инновационного кластера. Там же можно подать заявку на попадание в этот реестр.

За первые три дня выдачи QR-кодов в Москве их получили 2,5 млн вакцинированных, сообщили в Оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Яндекс.Карты

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российская Aeromotus создала мобильный комплекс для управления дронами
  2. 2 Половина хозяев собак и кошек хотят работать вместе со своими питомцами – исследование
  3. 3 Власти Москвы назвали 18 лучших новаторов столицы
  4. 4 «Яндекс.Интроверт»: «Маркет» позволит забрать покупки без контактов с людьми
  5. 5 Жизнь после QR-кодов: фото и видео пустых ресторанов и кафе в Москве
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 июня 2021

Энергопрорыв-2021

30 июня 2021

Altairika challenge

30 июня 2021

Build UP

Все ВОЗМОЖНОСТИ

Популярное

Истории

Как охладить квартиру без кондиционера

Истории

Карьера и жизнь в Стамбуле глазами русской: «Есть много негласных правил»

Новости

60% миллениалов в США с годовым доходом более $100 тыс. рассказали о жизни от зарплаты до зарплаты

Истории

«Это про упасть семь раз и подняться восьмой»: предприниматели о том, что для них малый бизнес

Новости

Основатель Meta решил поделить деньги между командой после продажи стартапа: реакция соцсетей