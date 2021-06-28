«Яндекс.Карты» стали показывать работающие по QR-коду рестораны Москвы

«Яндекс.Карты» теперь показывают работающие по QR-коду заведения общепита Москвы – в списке 6,5 тысяч предприятий. Чтобы отобразить их, нужно поставить галочку в десктопной или мобильной версии «Карт».

Фильтр «Вход по QR» доступен как в общей версии «Яндекс.Карт», так и во вкладке «Где поесть». В ближайшее время станут показываться кафе и рестораны, работающие на вынос и имеющие летние террасы и веранды.

В списке заведений, вход куда возможен только по QR-коду о вакцинации, 6,5 тысяч предприятий. Реестр составлен «Яндекс.Картами» совместно с Департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, сообщили в его пресс-службе.

«Перечень заведений, которые уже сегодня начали работать с QR-кодами, создан в Яндекс.Картах, чтобы помочь москвичам и гостям столицы найти заведения с “безковидными” зонами. Кроме того, он станет дополнительной поддержкой предпринимателям в условиях вынужденных ограничений», – отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Список внесенных в реестр заведений доступен на сайте Московского инновационного кластера. Там же можно подать заявку на попадание в этот реестр.

За первые три дня выдачи QR-кодов в Москве их получили 2,5 млн вакцинированных, сообщили в Оперштабе Москвы по борьбе с коронавирусом.

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Фото: Яндекс.Карты