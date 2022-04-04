Предприниматели попросили смягчить экологические требования из-за санкций

Российский союз промышленников и предпринимателей предложил снизить экологические требования из-за санкций. Более 40 инициатив затронули как действующие нормативы, так и те, что еще не вступили в силу. Смягчение экологических требований снизит расходы, но может увеличить риск аварий.

Предложения направлены вице-премьеру Виктории Абрамченко. В офисе подтвердили получение письма, добавив, что «предложения прорабатываются», передают «Ведомости».

Среди предложений:

продлить сроки достижения нормативных показателей по снижению выбросов загрязняющих веществ;

установить новый cpoк создания системы автоматического контроля вредных выбросов;

смягчить меры Росприроднадзора по экологическому контролю (ограничить периодом три года штрафы и возмещение вреда окружающей среде, сократить внеплановые выездные проверки и т. д.);

господдержка проектов с использованием отечественного оборудования по повышению экологичности производств, относящихся к I и II категориям по степени негативного воздействия на окружающую среду (с «наибольшим» загрязнением и с «умеренным») и др.

Зампредседателя комитета Госдумы по экологии Александр Коган отметил, что часть предложений РСПП пересекается с теми, что были внесены правительством в Госдуму и уже приняты в конце февраля этого года.

Глава Российского экологического общества Рашид Исмаилов сообщил, что РСПП традиционно под снижением нагрузки на промышленников понимает снижение природоохранных требований государства. Он назвал спорным предложение по отмене штрафов. По его словам, можно согласиться с необходимостью господдержки экологических проектов с применением отечественного оборудования.

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